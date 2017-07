Florencia Peña lució orgullosa en ropa interior su embarazo

Florencia Peña transita feliz su sexto mes de embarazo y se mostró súper sexy en ropa interior y con la panza que crece y crece.

En oportunidades anteriores la actriz se había mostrado con moretones en el abdomen a causa de las inyecciones que tiene que darse por padecer trombofilia.

Cuando estuvo invitada a la mesa de Mirtha, relató: “Me detectaron trombofilia, que no la tuve en mis dos embarazos anteriores. No es una enfermedad y se detecta por la pérdida de embarazos. Cuando no tenés una obra social de jerarquía, esperan a que pierdas tres embarazos porque detectarla es muy caro. Desconocía que la tenía, pero tengo una obra social que me paga el tratamiento, que es muy caro. Todos los días me inyecto heparina en mi panza y ese es el oxígeno para el bebé”.

Esta vez Flor Peña decidió mostrar su lado más sexy del embarazo en las redes sociales.