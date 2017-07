Macri cerró un G-20 agridulce, sin la apertura europea a un acuerdo

No pudo concretar las reuniones previstas con May y Macron, aunque con el francés tuvo un breve diálogo. Cautela ante la expectativa de alcanzar un vínculo entre Mercosur y UE

Cuatro días de actividad intensa marcaron el paso del presidente Mauricio Macri por el G-20 de Hamburgo, que se realizó entre viernes y sábado, pero que tuvo una previa y un post-cumbre también cargados de compromisos para el mandatario. En ese contexto, el Gobierno estuvo lejos de cumplir con la expectativa generada en torno a la posibilidad de acercar posiciones con Europa para edificar acuerdos comerciales a nivel local y también como país miembro del Mercosur. Las dos reuniones centrales del viaje, con el presidente francés Emmanuel Macron y la primer ministro británica Theresa May, no se concretaron. Como dato positivo, Argentina estuvo en la agenda central del evento, por su condición de anfitrión 2018.



"Esto con Malcorra (Susana) no pasaba", se lamentó una fuente ejecutiva consultada por El Cronista respecto a los frustrados encuentros con May y Macron. La frase marca la trascendencia que le siguen dando a la ex canciller dentro de la Rosada. Si bien apuestan por la gestión de Jorge Faurie, quien tuvo su primera gira de peso como ministro, creen que la figura de Malcorra era muy valorada en el ámbito internacional y que había sido clave para posicionar a Macri como un interlocutor de Latinoamérica con las potencias de otros continentes.



En relación a la premier británica, a mediados de la semana pasada el gobierno argentino confirmó que desde el Reino Unidos se había pedido una cita con Macri. "Esas cosas no se dicen con anticipación", comentó un diplomático de un gobierno anterior, en referencia a un posible enojo británico por que Argentina haya develado quién pidió reunirse. Lo cierto es que el mano a mano entre mandatarios, previsto para el sábado por la mañana, se canceló por motivos de agenda. En la charla, además de la intención argentina por incrementar las exportaciones a suelo británico, se esperaba que se dialogara respecto a la soberanía en Malvinas.



Con Macron el encuentro estaba acordado desde hacía varias semanas. La fecha y hora fijada era el viernes a las 17 de nuestro país, pero a último momento se canceló y se limitó a un breve cruce de palabras entre ambos presidentes, que se produjo el sábado. Tras el mismo, Macri afirmó: "Hay una vocación, yo creo que la Unión Europea ve que el Mercosur es una oportunidad como nosotros creemos que ellos son una oportunidad para nosotros". Y puntualizó, sobre Macron: "Lo abordé porque el problema de un acuerdo interbloque es el sector agrícola, que el centro del nudo está en Francia. Él entendió que se debe encontrar una solución porque es de mutuo beneficio avanzar en este acuerdo".



La única actividad de ayer en Hamburgo de Macri, quien al cierre de esta edición volaba hacia nuestro país, fue encabezar un acto a bordo de la Fragata Libertad para celebrar el 201º aniversario de la Independencia argentina. Junto a la tripulación, sostuvo: "Los argentinos estamos listos para asumir un rol protagónico en el escenario mundial. Mi corazón está con los argentinos. La patria se vive en el corazón de cada argentino, como los argentinos que viven aquí en Hamburgo".

Fuente: Cronista