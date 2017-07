Uruguay hace historia: tras meses de producción estatal, empieza a vender en farmacias su propia marihuana

"La verdad que estamos muy contentos con esta medida. Evita que muchos jóvenes tengan que ir a comprarle porro a los narcos. Además creo que la ley abrió la cabeza a mucha gente, sobre todo los mayores", sonríe Lucas. Las estimaciones oficiales marcan que el negocio de la marihuana clandestina (la mayoría llega de Paraguay) representa 30 millones de dólares anuales. Pero el valor del gramo en farmacias será de 1,3 dólar (mucho menos que lo que cuesta el prensado paraguayo en el mercado negro) y se venderá en pequeños envases metálicos que contienen inscripciones con advertencias como "no conducir", "no apto para embarazadas", "no niños" y un texto con precauciones y sugerencias para el uso responsable. El sucesor de Mujica, frenteamplista y médico, aclaró aquella vez: "No hay que consumir drogas, ni marihuana ni ninguna droga. No hay que fumar ni tabaco, ni marihuana ni ninguna droga".