Quién es Daniella Semaan, la diosa libanesa que se robó todas las miradas en la boda de Messi

Su vínculo prosperó hasta 2010. Ese año, Daniella Semaan coincidió con algunos futbolistas en un lujoso restaurante japonés llamado 'Nozomi'. Entre ellos, Cesc Fàbregas, por entonces figura del Arsenal y de la Premier League. El jugador español estaba en pareja con Carla García. Pero la atracción los superó, cruzaron miradas e intercambiaron números de teléfono. Poco después comenzaron una relación que fue creciendo a pasos agigantados. En una entrevista con The Sun de noviembre de 2012, el ex esposo de Daniella confesó que descubrió el engaño en junio de 2011 al ver unas fotografías de ella a los besos con Fàbregas en Niza, en el sur de Francia. "Fábregas me robó a mi esposa cuando tratábamos de tener otro bebé. No me sorprende, no hubiese esperado menos de él. Tiene 25 años y es un tonto. Daniella fue detrás de él, y lo dejará en cuanto su dinero y su fama se terminen. Fàbregas no es David Beckham", disparó Elie Taktouk.