Los 12 secretos de El Marginal, la serie que vieron Macri y Cristina

De la aparición rutilante del "último enano de raza" Pedrito Pedraza a lo que no se vio de la serie que ganó el Martín Fierro de Oro

1- El "nuevo" Tumberos

La idea de regresar con una ficción carcelaria fue de Sebastián Ortega, el líder de Underground. Es por eso que volvió a convocar a Adrián Caetano, el director de Tumberos. Caetano escribió el guión con Guillermo Salmerón, pero por un tema personal se bajó del proyecto. Rápido de reflejos, Ortega llamó a su hermano Luis, que venía de destacarse como autor y director de Historia de un Clan. Luis escribió nuevas escenas, mantuvo la estructura y creó personajes.

2- Nuevas escenas, nuevos personajes

Además de reescribir escenas, Luis Ortega cambió nombres de personajes e inventó otros. Juan Minujín aparecía en el guión original como Miguel di Marco, el ex policía infiltrado en la cárcel abandonado a su suerte. Ortega lo rebautizó Miguel Palacios. Lo mismo con la banda de los Cardozo, a la que llamó Borges. El hijo cineasta de Palito dirigió sólo dos capítulos, pero le impuso la impronta, el ritmo y la intensidad que tuvo la historia.

3- El enigmático "Miga de pan"

Uno de los actores fetiches de Luis Ortega es Alejandro Tobares, alias Miga de Pan, quien protagonizó Dromómanos, el segundo filme del cineasta e interpretó a uno de los sepultureros de Arquímedes Puccioen Historia de un Clan. Tobares escribe, actúa y canta. En la escena con Martina Gusman, la asistente social del penal, dice que quiere salir para matar a su madre.

4- Brian, "el enano sicario"

Uno de los grandes aciertos de la serie es la rutilante aparición de Brian Buley, quien interpretó a un “sicario”. ¿Cómo llegó a la ficción? Lo incorporó Luis Ortega, quien hace años lo descubrió en Berazategui. Con él filmó dos películas: Dromómanos y Santos Sucios. A Ortega se le ocurrió llamarlo Pedrito Pedraza, el último enano de raza. Además lo hizo andar en triciclo.

PELÍCULA EN LA QUE PARTICIPÓ BRIAN:

5- Los territorios "marginales"

La fuga que da comienzo a la serie se rodó en la villa 31 de Retiro. El presidio San Onofre se ambientó en lo que queda de la extinta cárcel de Caseros. Allí crearon, en lo que era el patio del penal, la villa: carpitas que hacían las veces de celda. El sector más “marginal” de la cárcel.

6- Delincuentes asesores

Tal como hizo con Historia de un Clan, Luis Ortega recorrió cárceles y compartió encuentros con pistoleros. Además, fue asesorado por el poeta y cineasta César González. Incluso dos ex miembros de la superbanda fueron a una jornada de rodaje. Palabras como “Palito”, “Autito” (el preso que usa a otro para sus fines sexuales) y “perro boludo”, son de la jerga carcelaria.

7- El imparable Diosito

Para el casting de El Marginal, Nicolás Furtado, que interpretó a Diosito. se rapó y se puso una prótesis dental.

Además, durmió en una plaza y se metió en la villa 31, donde conoció a transas y pistoleros. Brilló en el casting y en la ficción, donde usaba un largo caño para tomar "cocaína".

8- La primera escena

Así arrancó El Marginal. A Sebastián Ortega le gustan los comienzos "cross a la mandíbula" y los finales autoconclusivos.

9- Martina Gusman, Embarazada

Durante el rodaje, Martina Gusman estaba embarazada de Lucero. La esposa de Pablo Trapero se lució en su personaje de asistente social, dialogando con "presos", conmoviéndose con el personaje de Minujin y lidiando con el director del penal, interpretado por Gerardo Romano.

10- Romano, el director canalla

Quienes tuvieron la oportunidad de participar del rodaje destacaron el profesionalismo de Gerardo Romano, quien interpretó al director del penal. Además de corrupto, vigilaba a los presos desde su despacho lleno de cámaras de seguridad. Enseguida se puso en el papel y le imprimió los matices que lo hicieron brillar, al igual que Minujin, Gusman, Carlos Portaluppi (Morcilla) Y Claudio Rissi (Borges).

"Fue la mejor ficción en la que trabajé", destacó el expetimentado actor. En la misma, Romano se llama Sergio Antín, ¿guiño al cineasta Manuel Antin? La prisión fue bautizada San Onofre,¿otro guiño al dramaturgo Onofre Lovero?

11- La serie que vieron Cristina y Macri

Sin grieta. La serie El Marginal fue vista por Cristina Kirchner y Mauricio Macri. A la ex presidenta le llevaron los capítulos. Y vio la ficción entretenida. En cambio, Macri la encontró de casualidad en Netflix, y -preocupado-, afirmó: "Anoche me puse a ver televisión y me enganché con una serie. Creo que se llama 'El Marginal'. ¿Esa es la situación de nuestras cárceles?".

12- ¿Habrá segunda parte?

Ante el éxito de la serie (que no tenía previsto continuar), Sebastián Ortega decidió concretar la segunda parte. Al parecer, será una precuela. No se sabe si estará Juan Minujin (por su agenda), ni quién la dirigirá. hasta se habló que uno de los presos sería interpretado por Brian Lanzelotta, ex Gran Hermano. La gran estrella de la segunda temporada sería Diosito.