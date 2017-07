La leche vale un 33% más que la nafta

La suba en los combustibles llevada a cabo hace una semana no hizo más que encender las alarmas de los habitantes, quienes por un lado creen que esto, más el aumento del dólar, puede recaer en costos más altos en los alimentos. Por otro lado, los consumidores no entienden por qué la leche es más cara que el combustible, siendo un alimento tan importante en la cadena nutricional. Crónica salió a la calle para conocer la opinión de los ciudadanos respecto del tema.







Un joven llamado Marcos dijo que “esta situación afecta no sólo en el bolsillo de la gente, sino en los medios de transporte y también a los sueldos de los empleados, porque con el aumento llega el pedido de paritarias. Además, creo que va a llegar a los alimentos, porque la mayoría de los impuestos pasa a los alimentos, o sea, a la gente que trabaja, al más pobre. En cuanto a la leche, me parece que tendría que estar más barata ya que en los tambos del interior el precio es otro, y toda la plata que se le pone al producto interno es de impuestos”.



Damián es encargado de un kiosco y agregó que “el aumento en los combustibles termina repercutiendo en todo el resto. Sería fundamental que los precios estén lo más estabilizados posible, porque si no, termina subiendo todo. En nuestro rubro, la diferencia de venta es muy grande y se vende cada vez menos, es mucha la proporción en los últimos tres meses. Otro de los temas que no se entiende es el precio de la leche, que es más cara que el combustible y es clave para nutrirnos porque es una base de la alimentación”.



Lo cierto es que el aumento de los combustibles en esta ocasión merodeó el 7,2% (se espera un nuevo porcentaje para octubre) y el litro de nafta (según la empresa petrolera) arranca desde los 19,72 o 19,99 pesos en la súper, mientras que un litro de leche tiene una base inicial de 20 o 23 pesos según la marca y calidad del producto, es decir, ambos productos son caros pero la leche lo es más que el combustible, teniendo en cuenta que esta es un alimento fundamental, una necesidad contra un producto utilizado para trabajar u ociar.



Adrián suele utilizar su automóvil para trabajar y, en cuanto a la consulta realizada por Crónica, argumentó que “en la comparación con el último año, la suba de los combustibles se notó mucho, de hecho, el gas se equiparó bastante con la nafta. No veo por qué esto no se transforme en aumento en los alimentos, todo está caro. Respecto de la leche, tiene su laburo sacarla y no sé cuánto terminan ganando los productores, ya que los tambos están cerrando y la cadena no está bien. Tal vez el producto sea caro porque los sueldos son malos. Me parece que tendrían que bajar algún impuesto para nivelar el precio, y no dejar todo librado al mercado porque no les importa nada, es por eso que debería intervenir el Estado en este tema”.



A su vez, Abel coincidió: “No entiendo por qué la leche es más cara que los combustibles, me parece que habría que aplicar algo para bajar su costo”. “La leche, que es un alimento necesario, es más cara que la cerveza y la nafta. Es algo incomprensible”, planteó por último Juan.

Fuente: Crónica