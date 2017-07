Google promete que la inteligencia artificial creará un millón de empleos

"El avance de la inteligencia artificial no elimina las necesidades de los seres humanos, por el contrario, debe facilitarle la vida. El futuro inmediato no nos encontrará rodeados de Terminators o Robocops, debemos hacer que los ordenadores hagan la tarea aburrida y rutinaria". Así definió Marcel Leonardi, director de relaciones públicas de Google para España y Portugal, el avance de la tecnología sobre la diaria de las personas y el mercado laboral.

Si bien admitió que "no sabemos lo que nos espera a futuro", lo que sí dijo poder afirmar es que "la inteligencia de los datos es el nuevo desafío y la economía digital ha creado más empleos de los que ha destruido".

La presentación en el marco del XVI Encuentro Santander América Latina realizado en Madrid hizo hincapié en la diferencia entre regular internet y el avance del proteccionismo, explicando cómo la penetración de la tecnología en la vida diaria debe ayudar y no resultar el enemigo.

"Los ordenadores nos deben ayudar en la tarea rutinaria y aburrida; las personas deben dedicarse a la parte creativa, lo que solo ellas pueden hacer. Nos deben facilitar la vida. El avance de la inteligencia artificial y todo lo que ella trae consigo promete crear más de 1 millón de empleos en el corto plazo", aseguró Leonardi.

Al respecto, admitió: "Sin normas las empresas en internet no hubieran podido desarrollarse. Internet es cada vez un espacio más comercial y si bien nació como no regulado luego evolucionó y aceptó algo mínimo y lógico pero que es muy diferente al proteccionismo".

El principal debate radica en la utilización que hacen de los datos personales y el director de políticas públicas del megabuscador no evita el tema: "Cada producto que lanza Google analiza si las normas deben ser globales o se deben adaptar a las necesidades de cada país, aunque no siempre se puede", admitió

Los usuarios de los productos de Google están utilizando cada vez más los filtros que la compañía ofrece para evitar divulgar demasiada información sobre ellos mismos, según reconoció el representante de la empresa; al tiempo que adelantó que "la publicidad no va a desaparecer pero tal vez ya no será personalizada". Es justamente en los avisos publicitarios donde Google hace su mayor despliegue de datos personales adaptando los anuncios a las búsquedas recientes o las más realizadas por el usuario.

Medios de comunicación y terrorismo

Consultado sobre si Google y los medios de comunicación deben comportarse como amigos o como enemigos, el ejecutivo respondió: "El camino correcto es la colaboración conjunta entre ambos. Sabemos que podemos invertir en soluciones que muchos medios no tienen la capacidad de hacerlo y pueden utilizarlas. Además, somos conscientes que el tráfico que les generamos en muchos casos es mayor al que les llega directamente a su sitio web".

Sobre este último punto, mencionó como ejemplo los medios europeos que pidieron "desconectar sus noticias de Google y al poco tiempo solicitaron volver a estar en línea al ver su caída de tráfico".

Una particularidad es el término que utilizan dentro de la compañía: búsqueda de vagueza. Es decir, las personas que conocen el sitio web al que quieren ingresar pero por "vagueza no tipean toda la dirección y escriben algunas letras o una palabra en Google para llegar al sitio". Este comportamiento ocurre muchísimo con los medios de comunicación en línea.

Se le consultó por las publicaciones que están vinculadas al terrorismo o sirven para hacer público los mensajes de grupos extremistas. "Es difícil crear filtros para esta temática porque falta tecnología para detectar desde que contexto se realizan las publicaciones. Implica una tarea manual y como tal es lento. Además, antes de eliminar el contenido es necesario guardar las pruebas y mantener cierta información para las investigaciones policíacas", explicó el representante de Google.

Y ya sobre el final y a modo casi de confesión admitió: "En general en Sillicon Valley buscan evitar las normas".

Fuente: Infobae