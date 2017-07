10 opiniones de expertos sobre el repunte del dólar

1) GERMÁN FERMO (Director de MacroFinance y de la Maestría de Finanzas de la Universidad Di Tella). "No veo ningún drama detrás de la dinámica del dólar, ni tampoco ningún cambio en materia de política monetaria a cargo del BCRA. La autoridad monetaria seguirá firme en su cruzada antinflacionaria y nada de lo observado en estos últimos días cambiará la estrategia de mediano plazo del BCRA, sería absurdo si quiera, esperarlo".

2) MIGUEL ARRIGONI (Presidente del Grupo First). "La suba del dólar no es un problema sino una solución: el dólar está totalmente retrasado. Argentina se encuentra entre los países más caros del mundo, somos más caros que Japón. En nuestro caso tenemos un sistema altamente ineficiente desde hace mucho tiempo. Un dólar alto que te abarate los costos es lo recomendable para economías que no son competitivas como la nuestra".

"Poner una tasa positiva, muy superiores al valor del dólar, me parece un error y es malo insistir en el error. No me preocupa que el dólar suba sino que lo haga de manera descontrolada. El partido no lo está dominando el Banco Central, sino que se está jugando en la mesa de los cambistas". (Telam)

3) GUSTAVO BER (Economista del Estudio Ber). "A nivel local, todas las miradas siguen dirigidas hacia el dólar tras la rápida escalada de las últimas ruedas, con operadores especialmente atentos a las señales del BCRA, el cual estaría por el momento más inclinado a elevar las tasas secundarias de las LEBAC".

"Con el reacomodamiento de dichos rendimientos – que ya llegan al 26% anual en busca de desacelerar la inflación – el organismo apunta también a que la divisa se calme, dado que la reciente fuerte demanda por dolarización de carteras – disparada por las elecciones y la expansión monetaria – podría finalmente 'tentar' a la aparición de mayor oferta de divisas".

4) LORENZO SIGAUT GRAVINA (Economista Jefe de Ecolatina). "Algún traslado a precios de la suba del dólar va a haber. Es bueno que el dólar haya subido un poco para mejorar la competitividad pero el problema es que ese aumento se produjo en un tiempo bastante acotado".

"No fue solo una suba de 15 a 16 pesos, si no que fueron semanas rompiendo un nivel récord superior a 17 pesos y ahí es cuando empieza a afectar el proceso de formación de expectativas. A partir de ahí es que va a haber un impacto más significativo del dólar a precios. Argentina por su idiosincrasia es muy sensible a los movimientos, a tanta volatilidad cambiaria y entonces la gente empieza a comprar dólares por las dudas". (DyN)

5) GABRIEL ZELPO (Economista Jefe de Elypsis). "Creo que el dólar se va a mover en términos políticos, principalmente. Actualmente se mantiene en niveles similares a los de principio de año y creo que si hay buenas perspectivas para que un gobierno que mantiene la sintonía pro mercado tenga un resultado electoral más o menos positivo, creo que se va a encontrar relativa calma, tomando en cuenta que la inflación no ha cesado mucho, al menos no todo lo que quería el Banco Central, que va a tener que mantener una política monetaria contractiva que va a ser atractivo seguir invirtiendo en pesos". (FM Milenium)

6) ALDO ABRAM (Director de Libertad y Progreso). "El peso consistentemente se está depreciando y el BCRA no intenta defenderlo y eso genera un círculo vicioso cuyo resultado es lo que vemos en lo inmediato, en términos de salto del tipo de cambio. Pero eso después, lo vas a ver reflejado en las góndolas y, un poco más tarde, también en el precio de los servicios. Creo que si no reacciona fuerte y rápido el BCRA estamos enterrando las metas de inflación".

"El comportamiento del dólar no tiene tanto que ver con el período preelectoral, que recién empieza a tallar en materia de incertidumbre, sino con un mal manejo que se ha hecho hasta ahora en la política monetaria. Si a cualquier economista del mundo vos le decís que tenés una política monetaria contractiva pero que la cantidad de pesos que está emitiéndose, que está lanzándose al mercado, es más del 30 por ciento interanual, te va a mirar y te va a decir: 'No sé de qué me estás hablando, estás loco'". (DyN)

7) MARIO BLEJER (Ex presidente del BCRA). "Falta un poco de coordinación para enfrentar la suba del dólar, aunque el precio de la divisa estaba atrasado. Hay muchos factores que afectan al dólar. La Argentina viene sufriendo un proceso de inflación bastante rápido y el precio del dólar quedó retrasado. El problema es que cuando se da un ajuste de esta naturaleza, empieza una ansiedad en el público a la que nosotros llamamos corrida". (radio El Mundo)

8) MARINA DAL POGGETTO (Directora del Estudio Bein). "Difícilmente desde el Gobierno dejen correr el tipo de cambio un peso más antes de las elecciones. Si bien el Banco Central está testeando en qué medida el aumento del tipo de cambio se traslada a precios, lo cierto es que en la Argentina de corto plazo el valor del dólar sigue siendo un valor fundamental a la hora de definir precios internos y un ejemplo claro de esto es qué pasó con el precio de las naftas esta semana".

"Antes entraban dólares para colocarse a tasa de interés, con una tasa que era del 2% mensual era altísimo cuando el dólar caía, pero ahora, cuando el dólar sube 2% mensual, no te alcanza, se te rompe la lógica de la bicicleta financiera o del carry trade". (DyN)

9) MERCEDES MARCÓ DEL PONT (Ex presidente del BCRA). "La fuga de capitales está otra vez vivita y coleando en la Argentina y ello presiona sobre el tipo de cambio. Estoy intranquila todos los días mirando las reservas Uno veía que con la desregulación total la fuga seguía, con la apertura comercial el desequilibrio se ampliaba, veía que con el endeudamiento masivo que están haciendo íbamos a necesitar más dólares, necesidad de dólares que la economía argentina no crea.

"Se está dando la peor de las combinaciones, (desde el Gobierno) profundizaron los desequilibrios y lo fueron cubriendo con deuda. La fuga de capitales está otra vez vivita y coleando en Argentina y está ahora presionando sobre el tipo de cambio. Uno esperaba que esto ocurriera un poco antes de octubre pero todo se precipitó y tiene que ver con tendencias estructurales". (Radio con Vos)

10) NICOLÁS SALVATORE (Profesor de Economía de la UBA). "El traslado de esta depreciación (del peso) a precios será muy moderado. En primer lugar porque la depreciación fue moderada. En segundo lugar porque es incierta, ya que en un sistema de tipo de cambio flotante la tendencia puede volver a revertirse".

"Tanto las exportaciones del complejo agroindustrial como el endeudamiento generan un permanente exceso de oferta de dólares que conduce a un severo atraso cambiario. Lo que determinó el alza del dólar en esta semana fue el retiro de la oferta de dólares agroindustriales y de deuda pública en dólares". (DyN)

Fuente: Infobae