Massa y Stolbizer renunciaron a los fueros: "Queremos que todos los candidatos hagan lo mismo"

Sergio Massa y Margarita Stolbizer confirmaron el adelanto de Infobae: ellos y el resto de los candidatos del frente 1País que lideran renunciaron a sus fueros parlamentarios, que les impiden ser detenidos en caso de estar acusados por haber cometido un delito, a menos que sean descubiertos in fraganti (artículos 68 y 69 de la Constitución Nacional).



El acto fue formalizado con una presentación firmada ante escribano público y girada a las autoridades actuales y futuras de ambas cámaras del Congreso.

En este marco, ambos precandidatos aseguraron que "si algo necesita la política es ejemplaridad" e invitaron al resto de las fuerzas políticas a copiar la decisión".



Massa expresó que irán a la elección a representar a los argentinos sin privilegios. "No es tiempo de palabras, es tiempo de hechos, de gestos; de mostrar la decisión de no usar privilegios", señaló el líder de 1País.

En este sentido, agradeció a "todos nuestros candidatos y legisladores que no dudaron en firmar" e invitó a los candidatos "de todas las fuerzas políticas" a "repetir este ejemplo".



"Demostremos que lo se quiere es la representación genuina y no la búsqueda de la impunidad", apuntó y adelantó que el lunes los representantes en la Legislatura bonaerense harán lo mismo.

En este marco, Stolbizer agregó: "Ninguna de las personas de este espacio van a utilizar por ninguna causa frente a una investigación o requerimiento de la Justicia, ningún tipo de fuero para ampararse o esconderse".



La precandidata agregó que "hay que dejar de especular" y apuntó contra "aquellos que creen que las bancas son cuevas para ocultar sus delitos y la impunidad".

"El mayor problema no es la corrupción, sino la impunidad de los corruptos. Y acá entra en juego el otro elemento fundamental que es la Justicia. Nosotros nos ponemos a disposición de la Justicia, pero quienes tienen que demostrar su voluntad para avanzar en las causas de corrupción es el propio Poder Judicial", reclamó Stolbizer.



Massa también le reclamó a la Justicia. "Me gustaría que en la Argentina haya independencia del Poder Judicial pero sobre todo que tengamos jueces que tengan coraje de meter presos a los empresarios y políticos que robaron, y no haya impunidad para nadie, sea funcionario, ex funcionario o pariente del funcionarios de turno", enfatizó.



La Ley de Fueros (25.320) ampara a los diputados y senadores ante una investigación judicial para que no puedan ser detenidos ni allanados en sus domicilios u oficinas. Se reglamentó en el 2000, cuando el escándalo por las coimas en el Senado sacudió al gobierno de Fernando de la Rúa.

Lo establecen los artículos 68, 69 y 70 de la Constitución. El primero indica que "ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador".



El siguiente explica que "ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho".

Y el 70 concluye que podrán "ser suspendidos en sus funciones con la aprobación de cada Cámara, con dos tercios de votos", que es a lo que deberá enfrentarse Julio de Vido, en caso de que el juez así lo resuelva.

Fuente: Infobae