El fiscal que pidió detener a Julio De Vido reveló que fue intimidado

El fiscal Carlos Stornelli habló por primera vez luego de su pedido de desafuero y detención para Julio De Vido en el marco de una causa por presunta corrupción ligada a una mina de Río Turbio, en Santa Cruz. Si bien dichas solicitudes está en suspenso por decisión del juez federal Luis Rodríguez, adelantó que en la investigación "hay mucho por hacer" y aseguró que "existen muchos argumentos para convencer al juez".

Por otro lado, Stornelli reveló que hace pocos días vivió una llamativa situación cuando se trasladaba en un vehículo, aunque evitó relacionarla a su desempeño como fiscal: "La semana pasada me cruzaron una moto, fue una cuestión de intimidación, casualmente mientras estaba estudiando este tema -la causa que involucra al ex ministro de Planificación-". Y detalló: "El tipo se bajó de la moto, dijo algunos improperios pero no hubo agresión física. Fue en una calle oscura y desolada".

Otras frases destacadas del fiscal Carlos Stornelli en Animales Sueltos

– "Trato de abstraerme para tener libertad de conciencia en mi labor".

– "Ocurre todo el tiempo que el juez no coincida con el fiscal, pero hay que seguir trabajando para intentar convencerlo. Está dentro de las reglas de juego".

– "No creo que haya personas intocables. Tenemos que abstraernos de ese tipo de prejuicios sobre cualquiera".

– "Para mí son todos iguales. Trabajo en absoluta libertad, sino fuera así no estaría en este puesto".

– "Estoy convencido de que las pruebas que presenté son firmes".

– "Hay mucho por hacer; es una causa que no tiene mucho tiempo y hay muchos argumentos para convencer al juez".

Este viernes, el juez federal Luis Rodríguez resolvió que por ahora no hará lugar a los pedidos de desafuero y de detención para Julio De Vido, ya que consideró que no hay riesgo de que el ex ministro de Planificación se fugue o entorpezca la causa que investiga una posible trama de corrupción en torno a una mina en Río Turbio, Santa Cruz.

Además, Rodríguez consideró que las pruebas presentadas por el fiscal federal no son suficientes para avanzar con la encarcelación. Junto a De Vido, quedaron exentos de prisión otros 21 imputados.

Fuente: Infobae