El juez Luis Rodríguez por ahora no ordenará la detención ni el desafuero de Julio De Vido

Luego de que el fiscal federal Carlos Stornelli pidiera la detención y llamara al Congreso a desaforar al diputado Julio De Vido, el juez federal Luis Rodríguez resolvió que por ahora no hará lugar a estas solicitudes, ya que consideró que no hay riesgo de que el ex ministro de Planificación se fugue o entorpezca la causa que investiga una posible trama de corrupción en torno a una mina en Río Turbio, Santa Cruz.

La decisión de Rodríguez llegó un día después de que él mismo rechazara detener al ex representante del Estado en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), acusados por el caso de la mina de carbón.

En el marco de una causa en la que el juez Rodríguez pidió hoy el secreto de sumario, el magistrado hizo lugar a parte de los pedidos de Stornelli, pero no al de detención y desafuero, ya que consideró que las pruebas presentadas por el fiscal federal no son suficientes para avanzar con la encarcelación. Junto a De Vido, quedaron exentos de prisión otros 21 imputados.

En un comunicado difundido por el sitio web de la Corte Suprema de Justicia (el Centro de Información Judicial -CIJ-), el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 a cargo de Rodríguez dijo que no rechazó detener a De Vido, sino que consideró que, hasta el momento, "las pruebas reunidas no permiten conformar el estado de sospecha que exige el propio artículo 294". Esto quiere decir que para Rodríguez, la fiscalía todavía no acumuló la suficiente cantidad de evidencia para detener al ex ministro.

Entre las medidas que ordenará Rodríguez se encuentran una serie de allanamientos, pedidos de informes a organismos del Estado y privadas, y que intervenga la Unidad de Información Financiera (UIF).

Julio De Vido es uno de los más de 20 acusados por Stornelli por una millonaria defraudación a través de convenios firmados entre la sede de Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT). El ex funcionario kirchnerista habría perjudicado al Estado en

unos $26.000 millones por un proyecto para acondicionar el tren "Eva Perón" en la mina de carbón de Río Turbio, en Santa Cruz,

