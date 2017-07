Coldplay anunció un show en la Argentina

Coldplay decidió terminar su exitosa gira en el mismo lugar donde arrancó: el Estadio Único de La Plata en Buenos Aires. Desde marzo 2016, la banda recorrió el mundo vendiendo más de 4,6 millones de tickets.

Las nuevas fechas en Brasil y la Argentina son el 7 de noviembre en San Pablo, Brasil, el 11 de noviembre en Porto Alegre, Brasil, y el martes 14 de noviembre en el Estadio Único de La Plata.

En julio, Coldplay lanzará Kaleidoscope EP, compuesto por cinco nuevas canciones, incluyendo una versión en vivo del hit en colaboración con The Chainsmokers, Something Just Like This. Es una continuación de A Head Full Of Dreams, que vendió más de 5 millones de copias, desde que salió en diciembre de 2015.