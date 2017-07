El atrevido look que eligió Cande Tinelli para alentar a Franco Masini en el teatro

La it girl fue al Teatro Maipo para ver la obra de teatro “Marco Polo”

Hace algunos meses, Cande Tinelli y Franco Masini confirmaron su noviazgo. Por eso, ahora la pareja se muestra en público y se acompaña en sus respectivos proyectos. El miércoles por la noche, ella asistió al Teatro Maipo para alentar a su novio en el estreno de “Marco Polo”.

Cande se mostró súper sexy con su remera negra con transparencias y unos jeans gastados. En una entrevista, la it girl reveló cómo es la relación entre el actor y su papá. “A mi papá [Franco] ya lo conocía desde antes de que nos pongamos de novios, así que fue bastante fácil”, contó.

Cande también habló de las fans de Franco: “Está todo bien, ya entendí el juego. Tiene muchas fans y las banco a morir. No me engancho, no tengo nada en contra de las fans”.