Vicuña se olvidó la discreción y terminó revelando un dato clave sobre el embarazo de la China

Días atrás, la China Suárez y Benjamín Vicuña confirmaron lo que todos estaban esperando: se van a casar en marzo de 2018. Pero como esta pareja es muy vertiginosa, al poco tiempo, surgió un nuevo rumor. Ahora, todas las versiones indicarían que la bella actriz estaría embarazada.

Consultado por uno de los reporteros de El Diario de Mariana, a Benjamín Vicuña se le escapó una infidencia en su apuro por huir de la prensa. Primero se excusó por salir en cámara con capucha, para mantener en secreto su nuevo look que recién revelará mañana en el estreno de su nueva obra de teatro. “Vengo apuradísimo. Me estoy guardando el look para que lo vean el viernes en el estreno”, contó el novio de la China.

Antes de irse, tuvo que hacerse cargo y responder la pregunta obligada: ¿está o no embarazada la China Suárez? “De verdad, soy súper respetuoso. Ya se filtró una cosa y en general está todo bien y yo tengo la mejor, pero lo único que les pido es que entiendan un poquito”, pidió y luego agregó: “En general yo respeto y espero que entiendan”.