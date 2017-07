Bomba internacional! Karina Jelinek, sobre un cantante: “Somos amigos con derecho a…”

Karina Jelinek, una de las mujeres más hermosas de la Argentina, disfruta de su soltería y sabe como pasarla bien. Por esta razón, dice que disfruta de las relaciones al estilo touch and go.

Aunque no es la primera vez que se la relaciona con Luis Miguel, hasta hoy nunca se pudo evidenciar el vínculo entre ambos. En el programa “La jaula de la moda”, mostraron la fotografía que muestra a Karina con el cantante muy abrazados y cariñosos.

“Somos amigos. La foto más heavy no ha llegado a ningún lado. De mi intimidad. Somos amigos con derecho a tomar un trago”, explicó Karina y agregó: “Hace 9 años que lo conozco. Me ha invitado a comer muchas veces, pero nunca acepté porque yo estaba comprometida. En este caso, estábamos solteros en Miami, me invitó y acepté la invitación”.

Pero los panelistas se animaron a más y le preguntaron: “¿Lo viste desnudo?”. Sorprendida, Karina respondió: “Eso ya es parte de mi intimidad”.