Elisa Carrió: "La expulsión de Julio De Vido del Congreso está pedida"

La diputada nacional de la CC-ARI Elisa Carrió aseguró este jueves que está pedida la "expulsión" del Congreso de Julio De Vido, luego de el fiscal Carlos Stornelli le pidiera al juez Luis Rodríguez la detención y el desafuero del ex ministro de Planificación por haber malversado casi 265 millones de pesos que debían destinarse la reactivación de la mina de carbón de Río Turbio.

"Hay número para el desafuero y si no hay número, habrá número para la expulsión porque pondremos así 'buscados' a todos los diputados que votaron por la impunidad de De Vido", enfatizó Carrió y agregó que "la expulsión la tenemos pedida, si Comodoro Py no actúa. El ya tendría que estar detenido por (el juez Julián) Ercolini, por asociación ilícita".

En declaraciones a la prensa tras una charla con vecinos en Villa Crespo, la precandidata a diputada nacional de Vamos Juntos indicó que "esta es la única Nación en el mundo que gente que está juzgada por asociación ilícita no tiene prisión preventiva".

"Estoy esperando que actúe la justicia", subrayó, remarcó que "el hombre que recibió todo, el cajero de (el ex presidente Néstor) Kirchner, fue De Vido, pero estuvo involucrado todo el sistema de la industria de la construcción" y agregó que "las empresas no podían explicar ante la AFIP que De Vido y Kirchner se quedaban con los anticipos, el 20 por ciento entraba y salía, y no se empezaba la obra".



El fiscal Carlos Stornelli solicitó este martes la indagatoria y detención de 23 personas, encabezadas por De Vido, su segundo Roberto Baratta; el ex secretario de Minería Jorge Mayoral, y directivos de YCRT por haber malversado casi 265 millones de pesos que debían destinarse la reactivación de la mina de carbón de Río Turbio. En el caso de De Vido, Stornelli pidió además que se le quiten los fueros parlamentarios.

Este jueves el juez federal Luis Rodríguez rechazó detener uno de los acusados, Fernando Lisse, ex funcionario de Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT). La exención de prisión, que le permitirá transitar en libertad la causa penal, fue fue concedido bajo caución juratoria (de palabra), por lo que Lisse no deberá poner ningún bien ni depositar dinero para estar en libertad.

Fuente: Infobae