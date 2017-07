Rafaela: apertura del 4º Congreso Internacional de Entidades de Comercio Exterior

El evento, organizado por la Cámara de Comercio Exterior (CACEX) del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) con el apoyo del gobierno municipal, tiene lugar en el Complejo Cultural del Viejo Mercado.



También encabezaron la apertura el director nacional de Facilitación del Comercio Exterior, Pablo Lavigne; el presidente de la Comisión de Exportaciones e Importaciones de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Ignacio Dos Reis; el presidente del CCIRR, Andrés Ferrero; y el presidente de la CACEX, Edmundo López.



Estuvieron presentes, además, el secretario de Desarrollo, Innovación y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rafaela, Marcos Corach, entre otros funcionarios del Ejecutivo local y provincial; legisladores, representantes del comercio internacional de diferentes países, medios de comunicación y público en general.



"En la coyuntura económica que estamos atravesando, la realización de este congreso es un acto de fe, de esperanza y de trabajo por el futuro", manifestó el intendente Castellano al hacer uso de la palabra, quien además reconoció y agradeció el esfuerzo de la CACEX, el CCIRR, y los estados provincial y nacional.



"Hay un informe del Banco Mundial que afirma que el 60% de los alumnos que hoy empiezan la escuela primaria, van a trabajar en nuevas profesiones y oficios que todavía no existen; el 60% de la matriz productiva argentina podría ya ser reemplazada por tecnologías que ya se están aplicando en otros lugares del mundo", ejemplificó el intendente. "Si nosotros no vemos esta realidad, no estamos pensando en lo que va a pasar en esta ciudad, en esta región, en esta provincia y en este país dentro de 15 años".



"La velocidad de los cambios, la velocidad con la cual transcurren las modificaciones y las nuevas matrices con las cuales se desarrollan los productos, es tremenda, y allí reside el gran desafío de la competitividad y la innovación", señaló.



"Yo veo, en este sentido, claramente, dos aspectos que sobresalen como necesidades de Rafaela y zona: uno, indudablemente, es la tierra y la infraestructura para desarrollar los procesos industriales, y el otro es la educación", afirmó.



"Rafaela exporta a unos 90 destinos en el mundo, compite con realidades como la de la nueva China; y para competir en ese nivel nuestras empresas no pueden seguir produciendo en el medio de la ciudad; es ineficiente e implica costos mayores", subrayó. "Necesitamos hacer un nuevo Parque Industrial, un nuevo Parque de Actividades Económicas, y ofrecer a nuestras industrias esa alternativa de tierra, con créditos que tendrán que ser provinciales o nacionales, para poder desarrollar fábricas adecuadas, en un espacio adecuado, con servicios e infraestructura adecuados; es la primera condición, básica, para poder competir", aseveró.



"Es un desafío que no podemos encarar solos desde la ciudad; necesitamos el acompañamiento de los gobiernos provincial y nacional, una mirada compartida que es clave para un plan estratégico apuntado a la producción", acotó.



"Y en cuanto a lo educativo -prosiguió-, no podemos seguir generando profesionales que compiten en el mismo campo disciplinar, cuando las empresas están demandando nuevas profesiones, nuevos empleos para poder optar por la innovación y las nuevas tecnologías, y los nuevos desarrollos, distintos a los que estamos acostumbrados".



"En Rafaela se estudian unas 54 carreras terciarias y universitarias; a algunas de ellas debemos ponerlas en discusión, y a todas las que se abran debemos ponerlas en discusión; tenemos que atar muy fuertemente el sistema educativo superior a las necesidades de las empresas; esto también es clave", argumentó.



"En el año 2000, solo el 2,8% de los empleados de las empresas rafaelinas en general eran universitarios; en el año 2012 alcanzó el 7,8%; y hoy debemos estar aproximadamente en el 10%; estimamos que para el 2031, cuando Rafaela cumpla 150 años, con este impulso que le estamos dando a Rafaela como ciudad universitaria, deberíamos llegar a un 25% a 30% de profesionales recibidos trabajando en nuestras empresas", comparó.



"Hoy tenemos un problema, por ejemplo: hay estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional, estudiantes de Ingeniería Industrial, que no pueden concluir los estudios porque las empresas los requieren antes", refirió. "Es solo un ejemplo, como pudiese dar otros, que da cuenta de la necesidad de atar a la universidad con las necesidades de la producción".

PALABRAS DEL GOBERNADOR

“Estamos en una de las bases productivas de la Argentina: aquí surge la riqueza y el valor agregado que luego se va encadenando en los procesos económicos y que termina en una sumatoria que es el Producto Bruto Argentino”, señaló Lifschitz.

“Hay un corazón productivo que está en cada uno de los núcleos económicos que tenemos en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos; y Rafaela, quizás como pocas ciudades en la Argentina, ha demostrado en las últimas dos década su capacidad para formular un modelo propio de desarrollo local y regional con fuerte sesgo exportador”.

Lifschitz precisó que es “un modelo que ha sabido articular lo agropecuario, la ruralidad, con las industrias urbanas; que ha sabido priorizar el agregado de valor, las tecnologías, con una mirada hacia el mundo. Por esto no es casual que hoy empresas de esta ciudad y de la región estén exportando a 90 destinos, muchos países con alto nivel de desarrollo, lo que nos está marcando la pauta de competitividad de las industrias y empresas de esta ciudad”.

“Nosotros estamos tratando de construir un modelo santafesino que tiene que tener necesariamente un fuerte sesgo exportador, como lo tiene que tener la Argentina, porque un país con 45 millones de habitantes necesita un fuerte perfil exportador para lograr desarrollo, crecimiento y excedentes que permitan la inclusión social”.

“Vivimos en un mundo donde la economía se ha globalizado, pero no hay modelos únicos; cada país lo elige y construye de acuerdo a sus posibilidad, a las oportunidades y a su tradición productiva”, indicó Lifschitz; y destacó que “nosotros tenemos que construir el modelo argentino. Muchos países nos pueden ofrecer ejemplos interesantes, pero nuestra realidad es distinta y tenemos que aprovechar nuestras capacidades, fortalezas y el capital productivo y social”.

El gobernador detalló que “tenemos una tarea que tienen que llevar adelante las empresas, procurando lograr mejores niveles de competitividad e inserción en las economías del mundo, buscando oportunidad y alternativas, produciendo lo que el mundo necesita de nosotros y no lo que estamos acostumbrados a producir. Tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a las demandas de los diferentes mercados y a la producción de productos que nos demanda el mundo en este momento”.

“También hay un rol estratégico del Estado, nacional en primer lugar, provinciales en segundo lugar y de municipales, porque la articulación de lo público y lo privado es la mejor receta para lograr éxito en la tarea de internacionalizar la economía santafesina y del país”.

“El rol del Estado tiene que ver con generar inteligencia comercial, tener una visión de mediano y largo plazo sobre el comercio internacional y generar una estrategia de vínculos internacionales con el mundo que sea propicia para el perfil exportador que queremos desarrollar”, agregó.

Lifschitz se refirió también al rol de “la Agencia provincial de Inversiones y Comercio Exterior Santa Fe Global”, que precisamente cumple un año y fue creada “con la intención de no tener demasiada burocracia en el Estado para acompañar al sector privado en la internacionalización de las empresas”.

En ese marco, celebró “el trabajo conjunto que hemos logrado con las cámaras de comercio de toda la provincia” y la realización de “estos ámbitos que nos permiten, de manera regular, intercambiar experiencias con otras provincias y agencias, con el objetivo de unificar las políticas en una misma dirección”.