Revés para Macri en Ley de Responsabilidad Empresaria: Perdió el artículo 37

Tal como se preveía, el oficialismo recibió un revés este miércoles (05/07) en la votación en particular: el artículo 37 de la ley de Responsabilidad Penal Empresaria, denominado ‘artículo Odebrecht’, fue rechazado con 130 votos en contra y 88 a favor.

Luego, tras más de cinco horas de discusión punto por punto de la norma que la semana pasada fue aprobada en general, Diputados dio media sanción a la ley de Responsabilidad Penal Empresaria. Pero sin el artículo 37, referido a la retroactividad en los acuerdos de “colaboración eficaz”, que finalmente cayó.



En el texto original, este punto de la norma proponía que las empresas involucradas en casos de corrupción podían hacer "acuerdos administrativos" con el Poder Ejecutivo para brindar información sin intervención de la Justicia. Desde la oposición lo tildaron de inconstitucional y acusaron al Gobierno de querer "atribuirse cuestiones que no le pertenecen".



Tras un largo y tenso debate, Cambiemos propuso una modificación leída por el diputado Luis Petri, que incluía la intervención de la Sindicatura General de la Nación y del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el bloque y el socialismo se pronunciaron en contra.



Fernando Sánchez (CC-ARI) fue el primero en defender el artículo argumentando que permitirá saber "los nombres de los funcionarios públicos" que hicieron negocios con más empresas: "Da la posibilidad de ayudar, no estamos entregando a nadie, salvo a los culpables", justificó.



En sintonía, Petri explicó que la ley en general es "imprescindible" para investigar la corrupción del futuro pero "para el pasado hay que votar este artículo".



En la vereda de enfrente, quien llevó la voz cantante fue el massismo.Graciela Camaño manifestó: "Cambiemos sabe que propone algo inconstitucional. No busquen atajos para atribuirse cuestiones que no les pertenecen".



Luego, Rodolfo Tailhade (FPV) le contestó con vehemencia a Sánchez: "No me vas a correr con la corrupción. Te mandó a negociar Macri. Con este artículo quieren llevar información a la Justicia sesgada, no integral. Votamos en contra".



Por su parte, Margarita Stolbizer (GEN), también fue muy dura: "El acuerdo era que el artículo 37 volaba. Ahora nos quieren correr con un discurso distinto para hacernos creer que los únicos que pelean por la corrupción son ellos. El Ejecutivo no puede celebrar acuerdos judiciales. Votamos en contra de cualquier modificación".

Y Elisa Carrió salió duro a 'pegarle', a través de su cuenta de Twitter, acusando a Stolbizer de "mentir alevosamente".

Urgente 24