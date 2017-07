El apetito sigue firme y el dólar trepa a una nueva marca de casi $ 17,40

El tipo de cambio saltó 21 centavos ayer y casi $ 1 desde hace nueve ruedas, cuando arrancó la racha ininterrumpida. Aunque ayer la oferta casi se duplicó con respecto a la semana pasada, no alcanzó para satisfacer a la demanda

Por novena rueda consecutiva, el dólar cerró en alza, ya suma 5,9% o casi $ 1, de los cuales 51 centavos corresponden solo a esta semana. La racha persiste de la mano de la demanda: el precio se encareció 21 centavos ayer hasta alcanzar un nuevo récord de $ 17,37.

El ascenso de 21 centavos se dio en el mercado mayorista por primera vez el dólar atravesó la barrea de $ 17 y quedó en $17,14, de manera que las pizarras de la City replicaron de manera exacta lo que ocurrió en el terreno de los grandes jugadores.

La reanudación de los negocios luego del feriado en los Estados Unidos suponía un alza del dólar por encima de los $ 17, pero al mismo tiempo existía una expectativa sobre lo que pudieran hacer el Banco Central (BCRA) y los exportadores.

Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, señaló por medio de su informe diario que una vez pasados los $ 17 "se esperaba más respuesta de los exportadores en general, ya que venían postergando sus liquidaciones". A su vez, indicó que si bien las ventas llegaron cuando el dólar había pasado ya la marca de $ 17,05 en los primeros tramos del mercado, los exportadores se retiraron al ver que no frenaba la suba. Incluso el máximo fue superior al valor de cierre, $ 17,17.

Por su parte, el operador y apoderado de Oubiña Cambios, Claudio García comentó: "El mercado pensaba que iba a darse alguna intervención, no el Banco Central directamente pero sí algún banco oficial en el rango cercano a $17. Creíamos que podía aparecer el Nación vendiendo para regular un poco la rueda, sin embargo lo vimos pagando cuando toca $ 17 y eso desató más demanda. Estaba claro que no iba a vender".

Algunos bancos provinciales vendieron, como Chubut y Santa Fe, para aprovechar los precios, dado que tienen los dólares provenientes de las emisiones de deudas realizadas.

"El ritmo de aumento del precio del dólar se aceleró notablemente desde comienzos de esta semana y dispara el apetito por la dolarización de portafolios", dijo en su informe Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio. De hecho, una fuente que pidió no ser identificada aseguró que desde hace varias ruedas un banco de capitales extranjeros está desarmando posiciones, lo que implica una compra de unos u$s 100 millones diarios.

Aunque ayer creció la liquidación de los exportadores ayer Global Agro Broker calculó u$s 120 millones, contra el promedio de u$s 77 de la semana previa, la oferta no alcanzó. Para García, "si la semana que viene siguen estos precios, y la mejora de la soja se mantiene, deberían aparecer más dólares".

Si bien en la plaza porteña se habla de la presión que podría estar generando la candidatura de la ex presidente Cristina Fernández, un informe de IERAL dice que se trata de una teoría con poco sustento: "Desde la cuarta semana de junio, cuando se estaban cerrando las listas de los candidatos que competirán en las legislativas de octubre, el precio del dólar contra el peso subió 5,5%. Hay quienes rotulan este comportamiento como efecto Cristina, pero si hubiera tanto temor por el efecto negativo sobre la economía de esta postulación, el precio de las acciones bursátiles tendría que haberse derrumbado, y ha ocurrido lo inverso, ya que el Merval ha subido casi un 7% desde entonces".

En cuanto al volumen, el total operado en el mercado spot ascendió a u$s 550 millones. En tanto, en Rofex, los contratos de futuros movieron u$s 445 millones.

Fuente: Cronista