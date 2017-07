Elisa Carrió: "Estamos saliendo del saqueo y si vamos para atrás volvemos a ser esclavos"

La precandidata a diputada nacional en la CIudad por Vamos Juntos, Elisa Carrió, dejó atrás la etapa de diferencias y críticas internas al Gobierno y activó con fuerza su campaña. Expresó su contundente apoyo al presidente Mauricio Macri y le pidió al electorado que "Cambiemos tenga más senadores porque en esa cámara la mayoría del PJ no quiere que haya transparencia. Ahí están los mejores proyectos, frenados por las peores personas".

La líder de la Coalición Cívica ratificó que, si bien ella es precandidata por la Ciudad de Buenos Aires, nacionalizará su campaña para impulsar a las boletas de Cambiemos en todo el país: "Yo voy a ayudar a todas las candidaturas", subrayó. Respecto de esa estrategia, resaltó: "Voy a hacer campaña por Cambiemos para que arrasemos porque no podemos volver para atrás".

En ese sentido, advirtió en TN que "estamos saliendo del saqueo y si volvemos para atrás, volvemos a ser esclavos".

En ese sentido, le dejó un fuerte apoyo a Mauricio Macri e hizo un contraste con la precandidata a senadora Cristina Kirchner: "El Presidente quiere recuperar lo robado, le creo absolutamente. El era millonario y se está despojando de todo. Además está mandando a investigar a su familia. En cambio Cristina llegó pobre a la política y ahora es multimillonaria".

Respecto a la candidatura de la ex presidente, Carrió admitió que "por ahora las encuestas están parejas" en la provincia de Buenos Aires, pero "la sociedad va a elegir entre el pasado y la dura salida adelante y va a elegir bien, Cambiemos va a arrasar".

"De Vido es un gran delincuente y caradura"

Carrió también opinó sobre el pedido de detención y desafuero del ex ministro de Planificación del kirchnerismo y se quejó al considerar que "no puede ser que esté procesado y no tenga prisión preventiva. Todos los procesados por asociación ilícita deben tener prisión preventiva, pueden obtruir la investigación".

Fuente: Infobae