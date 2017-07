Miley Cyrus recibió un regalo muy especial de sus fans

El último corte de Miley Cyrus se llama "Inspired" y hace unas semanas que tiene dando vueltas su video lyric, pero todavía no salió una versión oficial. Aprovechando esto, sus fans le prepararon un clip muy especial, donde cada uno va mostrando una frase distinta de la canción escrita en un papel.

Miley se mostró muy conmovida con el gesto. "¡Mis fans son hermosamente LOS MEJORES! ¡¡¡Este video que hicieron de #Inspired hace que mi corazón se derrita!!! (lloré) ¿Cómo hicieron todo esto sin que yo no me enterara?", escribió. "Me hacen sonreír todos los días, los quiero mucho, gracias, gracias gracias", completó.

Unas horas más tarde, recibió otra versión distinta del video, hecha por otro grupo de fans:

Compuesta junto al productor Oren Yoel, "Inspired" salió el 9 de junio y ya superó las tres millones de reproducciones en You Tube. Está dedicada a la comunidad LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales).