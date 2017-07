Súper bella! Grabiela Sari muestra lo feliz que está con su embarazo

Gabriela Sari está en pareja hace 4 años con Darian “Rulo” Schijman, el ex notero de CQC. La pareja vive a pleno y feliz su embarazo y ya imagina en las características y genes que sacará su hija cuando nazca a mediados de septiembre.

La bella actriz habló de cómo vive este hermoso momento: “Lo vengo llevando muy bien pero dicen que los últimos tres meses son fatales, así es que esperemos que todo salga bien. Por ahora duermo bien; recibo alguna que otra patadita, pero feliz. Los tres primeros meses estuve descompuesta, con náuseas y vómitos. La pasé re mal. Somaticé todo lo que me dijeron que me iba a pasar”, expresó.

En cuanto a sus preferencias sobre el sexo de su bebé, Gabriela Sariremarcó: “Quería una nena y se me cumplió. El que más quería nena era Darian; él está encantado con tener una nena. Yo al principio quería un varón pero después me imaginé a mi hija como una princesa y quise una nena. Igual aún no decidimos cómo se va a llamar”.

“¿Cómo tomamos la decisión de ser padres? No hubo muchas palabras en el medio, nos imaginábamos a una ‘rulita’ o un ‘rulito’ y nos copó la idea de formar una familia juntos. No hay nada más lindo que buscar un hijo. Traer vida al mundo como mujer te hace sentir espléndida, especial. Sentir sus movimientos, cómo patea y cómo su inquietud me despierta por la noche es encantador”, agregó.

Por último, Gabriela Sari dio detalles de qué cosas le gustaría que tenga su nena de los padres: “La energía que tengo siempre tira para adelante y no me detengo nunca. Sueño con mi hija tenga las fuerzas para arrasar con lo que venga. De Darian quiero que saque los rulos que tiene y el humor. Él tiene una alegría única que justamente fue lo que me enamoró. Siempre soñaba cómo iba a ser mi hombre ideal: el que me hiciera feliz y hoy lo tengo”, cerró.