En el día de ayer, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió la declaración indagatoria, el desafuero y posterior detención del ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido, en una causa que investiga un presunto millonario fraude en el yacimiento de Río Turbio.





La noticia inundó las redacciones de los principales medios periodísticos del país, y se pudieron conocer los fundamentos de tal resolución. Pero la mayoría de la población argentina no sabe qué son los “fueros parlamentarios” y en qué consiste el “desafuero” de un legislador y el instituto denominado “juicio político”.





Desde el punto de vista estrictamente del Derecho, se denominan fueros parlamentarios a todos aquellos privilegios o normas especiales que se aplican a los integrantes del Poder Legislativo (diputados y senadores), y por el sólo hecho de formar parte, de pertenecer, al Congreso de la Nación dentro de un régimen de Democracia Republicana.





En primer lugar, los fueros parlamentarios tienen su origen en la idea de separación de poderes, en la búsqueda de la independencia del Poder Legislativo respecto del Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta a las monarquías parlamentarias. En un comienzo era habitual que cuando un parlamentario se oponía a los deseos de un rey, éste buscaba cualquier tipo de excusas para apartarlo de la vida pública, acusando al legislador en cuestión de cualquier delito.





Por consiguiente, y como una forma de evitar esas injerencias, se establecieron medidas que impedían que un parlamentario pudiese ser apartado de su función arbitrariamente. Medidas en donde no podía ser recusado o suspendido si previamente el propio Parlamento no daba su visto bueno para que ello ocurriese, y que, en el caso de ser recusado por desleal comportamiento, debía estar sometido a algún orden jurisdiccional específico, normalmente un tribunal de mayor jerarquía. Esto en cuanto al origen de los fueros parlamentarios, que si se lo analiza a la distancia se podría decir que tuvo un fin sano, de equilibrio de poderes por la existencia de monarquías degradadas en su función específica de mando. Un origen histórico que tuvo como base la necesidad de proteger a los legisladores de eventuales maniobras políticas con el objetivo ilegítimo de apartarlos de su función, de impedir su presencia en una votación u otras intenciones similares.





El problema surge con la consolidación de este sistema de fueros en la Democracia Republicana. Los privilegios excepcionales, que nuestra Constitución Nacional denomina ‘inmunidades’, existen en casi todos los sistemas políticos, con alguna diversidad de matices en lo que concierne a cuál es el Poder del Estado que debe decidir si un funcionario protegido con ese privilegio puede ser desaforado o no, en caso de una denuncia o querella específica.





Lamentablemente, en nuestro país el sano concepto de inmunidad parlamentaria fue y es bastardeado por la partidocracia de siempre, por la politiquería barata, por los tilingos que se visten de "representantes del pueblo". Muchos de nuestros senadores y diputados gustan entender la inmunidad que les concede la Constitución, no de la manera que lo establece la sana doctrina jurídica y el sentido común, sino sino de una forma diametralmente opuesta: Como un blindaje contra la acción de la Justicia, como una licencia a favor de la impunidad. Así ponen en práctica todo tipo de acciones desleales en contra de los intereses de la Patria. Así esconden su insoportable corrupción.





Mientras se encuentran en su cargo, tienen privilegios propios, como la inviolabilidad o el sometimiento a tribunales específicos. La Constitución de la Nación Argentina establece los fueros parlamentarios en sus artículos 68, 69 y 70. El artículo 68 hace referencia a que los legisladores no pueden ser acusados en forma judicial por las actividades propias de su mandato como legisladores, incluyendo las opiniones o discursos que pudieran formular. El artículo 69 especifica que no pueden ser detenidos por la Policía Federal, excepto en la eventualidad de ser sorprendidos in fraganti (o sea, en el lugar del hecho) cometiendo un delito visible. Y el artículo 70 establece que, en caso de presentarse querellas ante la Justicia contra un legislador, sólo el voto de los dos tercios de su cámara puede retirarle los fueros y ponerlo a disposición de la Justicia.





Es decir, los fueros parlamentarios son una excepción al principio de igualdad ante la ley que consagra la mismísima Constitución Nacional. En cuanto a los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Nación, los mismos no son amparados por esos fueros, pero sí tienen otro tipo de privilegios: La Constitución establece que corresponde a la Cámara de Diputados acusar y al Senado juzgar (según lo expreso en el artículo 53) “al Presidente, Vicepresidente, Jefe de Gabinete de Ministros, a los Ministros y a los miembros de la Corte Suprema en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones, o por crímenes comunes”.





El juicio político se refiere a la responsabilidades políticas y sólo tiene por efecto, tal como lo sostiene el artículo 60 “destituir al acusado, y aún declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo de la Nación”. O sea, una vez destituido, y si el juicio político hubiera sido motivado por la presunta comisión de un delito, recién ahí podría ser arrestado.





Ahora bien, en cuanto al “desafuero”, es preciso señalar que los gobernantes tienen sobre sí dos clases de responsabilidades en los gobiernos republicanos: unas que dimanan de su calidad de magistrados y otras de la de ciudadanos. Las primeras son las políticas y administrativas, que se hacen efectivas directamente por las cámaras legislativas, los tribunales de garantías constitucionales y otros órganos competentes del Estado. Y las segundas son las responsabilidades comunes, de orden penal, que van ligadas a la condición de ciudadanos que tienen los gobernantes y que son exigibles por medio de los tribunales de justicia ordinarios, previa autorización parlamentaria llamada, precisamente, desafuero





El desafuero consiste en el permiso que conceden las cámaras legislativas para que los tribunales competentes puedan iniciar el juzgamiento del presidente o el vicepresidente de la república, o de un legislador, contra quienes se hubiere propuesto una acción penal o con respecto a quienes hubieren surgido, en el curso de un “juicio político” en el parlamento, indicios de la comisión de un delito. En el primer caso, el congreso autoriza su enjuiciamiento si encuentra mérito para ello. En el segundo, después de juzgar la conducta oficial del funcionario, lo pondrá a disposición del poder judicial para el juzgamiento penal.





Esto porque los gobernantes responden: a) por mal ejercicio del cargo, b) por delito en el desempeño del cargo y c) por delito fuera del desempeño del cargo. En el primer caso —negligencia, impericia, imprudencia, violación de la ley— su responsabilidad es simplemente política, en el segundo es política y penal, puesto que el mismo acto además de mal desempeño del cargo implica delito, y en el tercero solamente responsabilidad penal por delito cometido fuera del ejercicio de sus funciones oficiales.





Las penas imponibles por la responsabilidad política son la destitución del cargo y la inhabilitación temporal para ejercer funciones públicas. Las imponibles para la responsabilidad política combinada con responsabilidad común son las anteriores más las que las leyes penales contemplen. Y estas últimas son las sanciones que corresponden al tercer supuesto, o sea al delito cometido fuera del desempeño del cargo.





Teniendo en cuenta la dura realidad política argentina de corrupción sistematizada, de aprietes a la justicia, de la tremenda impunidad para delinquir que han desvirtuado la constitucionalidad de los fueros parlamentarios, convirtiéndolos en un escudo de protección para fines absoluta y diametralmente opuestos de aquellos para los que fueron instituidos, se hace inmoral e inaceptable la vigencia de inmunidad de arresto y privilegios especiales para los miembros de los Poderes del Estado, ya que, tal como lo establece nuestra Constitución Nacional, todos los ciudadanos gozamos de la garantía de “igualdad ante la Ley”.





Cuando un instituto del Derecho o una figura constitucional se torna ineficiente, sea por superación temporal o por desvirtuación, es menester su actualización o su derogación para que el bien jurídico protegido no sirva de excusa, pretexto o medio para la comisión de delitos que agreden al ordenamiento legal de una nación.





Saber cambiar este tipo de cosas y tener la decisión política de hacerlo es parte de ese “cambio cultural” que la Argentina necesita, imperiosamente, para dejar atrás años de vergüenza y agravio a los valores fundamentales del Sistema Republicano de Gobierno.