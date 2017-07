Carrió: "¿De Vido va a declarar o lo matarán antes?"

La diputada nacional dijo que el ex ministro es la pieza clave del "Lava-jato" argentino

Fiel a su estilo, sin pelos en la lengua, la diputada nacional Elisa Carrió sembró un interrogante repleto de suspicacias: "¿De Vido irá a declarar o lo matarán antes?". La pregunta de la legisladora está vinculada con la imputación realizada por el fiscal Carlos Stornelli, en una causa por el desvío de fondos de Río Turbio.

De acuerdo con la mirada de la legisladora nacional, la figura del ex funcionario que ingresó al poder en 2003 con Néstor Kirchner y dejó la Casa Rosada en 2015, con CFK, es la pieza clave "hacia arriba y hacia abajo" para descular lo que calificó como el "Lava Jato" argentino.

Stornelli pidió la detención de De Vido. La cuestión depende ahora del juez federal Luis Rodríguez. Si avala la petición, le dará curso al Congreso para que discuta su desafuero. Allí, cree "Lilita", se pueden conseguir los votos para avanzar contra el ex funcionario K. No obstante, alertó: "El arma que tiene él es que los conoce a todos, hizo muchos negocios, no sólo con los que están en el Frente para la Victoria".

Y agregó en declaraciones radiales realizadas este miércoles: "Es como el presidente de Odebrecht en Brasil, que manejaba el dinero, los sobornos; era el cajero de Kirchner, trataba con empresarios extranjeros y locales, con los intendentes, con los gobernadores, con los empresarios… y todo el mundo lo protege"

Carrió se enteró ayer del pedido de detención del ex ministro kirchnerista en medio de una recorrida de campaña junto al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, por la Villa 31 del que participó Infobae.

– ¿Cómo reaccionó al tomar conocimiento del pedido de desafuero y detención de Julio de Vido?

Con enorme felicidad, con enorme felicidad porque la Justicia se va dando. Como yo dije, todos protegían a De Vido, pero eso se está terminando. No saben la paz interior que me da que se haga Justicia sobre semejante saqueo.

– Cuando habla de todos, ¿a quién se refiere? ¿Quién lo protegía?

Todos, muchos. Jueces, políticos, empresarios. Él es como sería Odebrecht allá en Brasil, el tipo que está preso. Lo que pasa que éste sabe todo, para arriba, para abajo, para el costado. Él cobraba las coimas. Ya cuando estaba en Santa Cruz las cobraba detrás de un botiquín. Ahora ya era más profesional, se hicieron profesionales en la presidencia. Yo lo dije en el 2004: este señor es el cajero de Néstor Kirchner.

– Usted es muy critica con la Justicia, ¿cree que finalmente lo van a meter preso? ¿O son medidas que toman de acuerdo a los tiempos políticos?

Mire, yo creo que lo que están haciendo hoy los jueces, los fiscales, es tratar de poner al Congreso en la situación de tener que decidir el desafuero de alguien. Y a mí me parece importante. Se perderá una vez, se perderá dos veces. La tercera van a tener que darle el desafuero y van a tener que ir presos.

– Usted hace poco dijo que si gana Cambiemos en octubre muchos van a ir presos, ¿por qué?

Primero porque soy profundamente creyente, y yo creo que una de las caras de Dios es la Justicia. Yo sé que Dios está con nosotros. La segunda es porque sé que los jueces son oportunistas, y que entonces van a hacer como vengan los vientos. Y tercero, yo creo que están las pruebas. Las pruebas están hace diez años. Hay una necesidad social, colectiva, a donde voy, sea provincia, sea un barrio pobre, un barrio de ricos, el hombre en sí mismo tiene una necesidad de Justicia. La Justicia no es solo el Poder Judicial, esto que están haciendo, poner cloacas, son actos de Justicia. Y si vos leés Mateo 5, dice "benditos los que tienen hambre y sed de Justicia porque serán saciados".

Fuente: Infobae