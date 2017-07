Se presentó el el Maratón 21K 2017

El primer mandatario trazó una comparación entre el encuentro deportivo y el Festival de Teatro: "en algún momento, desde el Festival, anunciamos la creación de la Escuela Municipal de Artes Escénicas, y este año, en la nueva edición, los primeros egresados vana presentar su primera obra como grupo independiente"



"Este paralelismo sirve para reflexionar lo que estamos dejando en la comunidad con la continuidad con nuestras políticas de estado, porque así como sucede con el teatro, el Maratón 21K también comenzó a dar sus frutos", prosiguió. "Vemos en la ciudad cada vez más gente corriendo, caminando, sea de manera individual u organizada en gimnasios, grupos de entrenamiento que se preparan en diferentes espacios públicos, porque hacen propia la responsabilidad por la vida sana, la valorización del deporte y de la salud".



"Comienza a percibirse una sinergia que tiene detrás a un modelo de ciudad", enfatizó. "Para organizar los 21K debemos tener calles preparadas, espacios públicos preparados, y la decisión de fortalecer económicamente cada uno de los eventos, y eso se logra con decisión y con la voluntad de hacerlo juntos", afirmó. "Detrás de nuestras colonias de verano y nuestras escuelas deportivas, detrás de los kilómetros y kilómetros de ciclovías y ciclocarriles, hay un modelo de ciudad", insistió. "La intención de promover la vida sana también prioriza el uso de la bicicleta y la infraestrucutra necesaria", ejemplificó. "Y a veces también es necesario tomar decisiones que no siempre caen bien, como por ejemplo nuestra política de control de casco y cinturón, porque ello también apunta a la vida sana, a evitar muertes".



"El municipio no podría hacerlo posible sin socios", acotó, en referencia a las instituciones que colaboran y a las empresas auspiciantes. "Todos los que aquí estamos apoyando, colaborando y sponsoreando para hacerlo posible, somos parte de este modelo de ciudad.



"Nuestro 21K muestra que la inclusión y la competencia pueden convivir: corren con mutuo respeto quienes quieren disfrutar de un momento recreativo como quienes quieren superarse y entrenan para competir", concluyó.



Por su parte, Horacio Capello manifestó: "no conozco otras pruebas en que las autoridades municipales, además de participar en la organización, declaren que se trata de una cuestión de estado; es un rasgo muy calificado".



En cuanto al sistema de premios, el espacialista afirmó: "Rafaela entrega trofeos a los cinco primeros de cada categoría en un límite de edad que no sé si hay otra competencia en la Argentina que lo tenga".



"Hay otros aspectos emotivos que son importantes, me refiero a la comunidad que se vuelca masivamente, con calidez, cariño y afecto en el circuito; esto lo he percibido; la sonrisa amena, la decisión de las autoridades de tener un recorrido marcado que va a orientar a los participantes que vengan de afuera", reconoció.



El subsecretario de Deportes, Sebastián Ballina, expresó:



"Es un trabajo muy importante que demanda mucho tiempo. La importancia del lanzamiento radica en que a partir de que hoy ya está disponible en la Web del municipio el formulario de inscripción".



"Quiero agradecer a una gran cantidad de gente que nos da una mano para poder llevar adelante esta actividad. Tenemos un slogan que es el Hacemos Juntos, y la verdad es que eso, más que una marca de gestión, es una forma de pensar la ciudad y cada una de las actividades de la gestión".



"Hay un gran número de instituciones que nos acompañan para poder llevar adelante esta prueba y 250 personas que están trabajando el día de la realización, como para comprender la complejidad del evento".



"Gracias al CRAS, a APRISA, al Centro N° 53, al Radioclub Rafaela, a los clubes Independiente, Peñarol, Ferro, a la GUR, a Protección Vial, a cada una de las secretarías y subsecretarías del municipio. Es emocionante verlos trabajar, poniendo por delante este evento. Al Círculo de Kinesiólogos, a los grupos Scout de la ciudad y al Club Ciclista".



"Gracias a los sponsors, sin los cuales sería imposible llevar adelante la actividad: Supermercados Pingüino, Ilolay, Banco de Santa fe, Coca Copla a través de Powerade, Sancor Salud y Santiago deportes. Y le damos la bienvenida este año a Pablo Culzoni Impermeabilizaciones".



Asimismo, el funcionario se refirió a actividades previas en la Ciclovía de Estanislao del Campo:



"Realizaremos dos actividades deportivas: en la ciclovía, el domingo 9 de julio, actividad recreativa de 5K, que se puede hacer corriendo, marcando un tiempo, caminando, en rollers, como se quiera, con amigos, en familia. Vamos a estar entregando remeras alusivas para los 200 primeros inscriptos, vamos a estar sorteando bicicletas, mochilas de hidratación, indumentaria deportiva de los maratonistas".



"El 6 de agosto vamos a realizar una segunda actividad, esta vez de 7 kilómetros, pero no es una exigencia estar entrenado o llegar a la meta corriendo, lo único que hace falta es tener ganas de pasar una tarde en un hermoso espacio público como es la Ciclovía"



"En ambos eventos vamos a estar con el Ómnibus Sanitario para realizar las revisaciones necesarias para el entrenamiento".





En relación con otras novedades, acotó:



"Vamos a hacer una intervención urbana semanas antes: vamos a empezar a pintar y a delimitar en forma continua, con una línea sin interrupciones, el circuito en sus 21K".



"Vamos a tener un servicio denominado "Liebre", que ya comenzó en el maratón nocturno del CRAS, que es muy importante para quienes somos novatos en el maratonismo. Marca el ritmo y ayuda a quienes no tienen mucha experiencia a saber cuál va a ser su ritmo constante. Son corredores con mucha experiencia que acompañan y ayudan a la gente que corre, sobre todo, por primera vez".