El dólar tocó $ 17,16 pero el Gobierno salió a minimizar el efecto de la escalada

Lejos de aminorar la marcha, la divisa subió 11 centavos en una sesión reducida por el feriado en EE.UU. "Los argentinos no están pendientes del dólar", dice el Gobierno

El día después de atravesar la barrera de $17 el dólar no se achicó. Ayer la moneda estadounidense mantuvo la tendencia alcista, ganó 11 centavos y cerró en un nuevo récord de $ 17,16 en las pizarras, aun cuando se trató de una rueda acotada por el feriado en Estados Unidos.

Así, en solo dos ruedas, el billete se encareció casi 30 centavos. Sin embargo, tanto el jefe de Gabinete, Marcos Peña, como el viceministro de Hacienda, Sebastián Galiani, le quitaron importancia al movimiento del tipo de cambio.

"Esta suba era algo previsible y posible; se está desempeñando en un contexto de normalidad", dijo Peña, al mismo tiempo que aseguró que "los argentinos no están pendientes de lo que está pasando con el cambio".

Por su parte, Galiani sostuvo la flotación del tipo de cambio es un objetivo del gobierno, dado que "es la forma de no tener saltos abruptos en los precios". Incluso el funcionario expresó: "No nos preocupa que el dólar esté en las tapas de los diarios". Justamente, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, había declarado tan solo una semana atrás que "el dólar salió de la tapa de los diarios y dejó de ser una preocupación" para pasar a ser "parte del análisis más fino de los analistas".

En el terreno mayorista el dólar cerró en $ 16,93, lo que implicó un alza de 13 centavos desde la víspera.

Pese al bajo volumen de operaciones por el impacto del feriado de hoy en los Estados Unidos, el dólar "operó con un recorrido amplio, mixto e irregular que desembocó en una marcada amplitud entre mínimos y máximos operados", según describió Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

El mínimo se registró a media mañana, a $ 16,80, pero antes había tocado un máximo de $ 16,95.

"Puntuales incursiones de la oferta de dólares hicieron retroceder la cotización con varios altibajos hasta llevarlos a mínimos. Ya en la última media hora del día renació la demanda y los precios reaccionaron con subas que los acercaron a los niveles más altos, pero sin poder superarlos", comentó Quintana.

El monto operado en el mercado spot fue de casi u$s 191 millones, la mitad que en las últimas ruedas, cuando el monto ya era considerado bajo.

"Con una reducción del volumen pactado por el feriado en Estados Unidos, el dólar siguió demandado por bancos, empresas e inversores para coberturas, con muy poca oferta de exportadores debido a que se operó en el mercado de cambios con valor para mañana (por hoy)", detalló en su informe diario Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.

Desde Global Agro Broker estimaron las ventas de los exportadores en u$s 60 millones, por debajo de los u$s 77 millones al día que habían liquidado la semana pasada.

Izzo también informó que "aunque a partir de la última hora se cruzó la figura de $ 16,90 y se confirmó la necesidad de los compradores de cubrir posiciones en la divisa", indicó que se cree que hoy "se podría llegar a cruzar la marca de $ 17"

En cuanto al volumen de futuros, entre bancos se operaron u$s 2 millones, mientras que en Rofex se negociaron u$s 267 millones. El 60% de este monto fue "roll-over" de julio ($ 17,145) a agosto ($ 17,39) con una tasa implícita de 16,82% anual. "Notamos que las coberturas a futuro se están pasando del corto al largo con una de las tasas de interés implícitas más bajas registradas en ese mercado", aclaró Izzo.

Fuente: Cronista