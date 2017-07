Massa: "El Gobierno tiene que dejar de premiar la timba y empezar a premiar la producción"

El candidato a senador 1País, Sergio Massa, recorrió la empresa textil Zhoue de Villa Adelina, San Isidro, que actualmente emplea a 180 personas, produce y vende a todo el país, cuenta con 8 locales propios y 24 franquicias en todo el territorio nacional.

Allí, conversó sobre la situación actual de esta actividad económica con el dueño de la fábrica, Mauricio Del Mónaco: "Estamos recorriendo pymes, en este caso una textil, porque entendemos que si no defendemos, en la Argentina no va a haber trabajo. El 72% de los empleos son de pymes y la presión de los impuestos en este sector está destruyendo su funcionamiento", afirmó.

A su vez, Massa enfatizó en la presión impositiva que sufre el sector y lo perjudicial que resulta: "Hoy 52 de cada 100 pesos de lo que factura una pyme textil se van en impuestos, a eso hay que agregarle que el año pasado pagaban 4 mil pesos de luz y hoy 40 mil por mes. Es una situación de riesgo y hay que defender el trabajo de todas estas personas que todos los días vienen a colaborar con el sueño emprendedor del desarrollo pyme en la Argentina".

"El Gobierno tiene que cambiar su política económica, dejar de premiar la timba y empezar a premiar la producción", sentenció.

Al respecto, enfatizó: "No puede ser que el que gana en tasa de interés en dólares no pague impuestos y el que trabaja, produce y se esfuerza, pague impuestos. No puede ser que una pyme viva el ahogo de estos niveles de presión impositiva mientras el Gobierno, por ejemplo, le quita los impuestos a las mineras".

Asimismo, el diputado destacó la posición de la fuerza que lidera junto a Margarita Stolbizer en relación a esta problemática: "Desde 1País planteamos la reducción de las tasas impositivas y estamos garantizando un sistema nuevo de crédito. Hoy en la industria textil, la innovación en materia tecnológica y de maquinaria es fundamental. Necesitamos que se deje de incentivar la timba en las Lebac y se pongan fondos en garantía para tasas fijas y con seguro, de manera de que al que se decida a generar trabajo en la Argentina, el Estado se lo facilite en vez de ponerle trabas y techos a esos sueños. El Gobierno tiene que tomar conciencia de que está destruyendo a las pymes y que tiene que cambiar su agenda económica para defender el trabajo y las pymes en Argentina".

El senador Sebastián Galmarini, que participó de la recorrida, reflexionó: "Mauricio, el dueño de esta pyme, nos contaba cómo a fin de año un chico que hace mucho no tenía trabajo se le acercó, lo abrazó y se puso a llorar, le comentó sobre la necesidad de que la fábrica no cierre, que el trabajo no se caiga. Ese es uno de los desafíos que nosotros tenemos y desde el frente 1País siempre tuvimos una política muy clara en este sentido".

Sergio Massa finalizó señalando que "no hay diferencia entre la visión de los empresarios pyme y los trabajadores" y sostuvo: "Todos quieren salir adelante pero no aguantan más la presión y la mirada de un Gobierno que solo beneficia a las grandes empresas".

Massa estuvo acompañado por el diputado nacional José Ignacio De Mendiguren, los senadores provinciales Sebastian Galmarini y Micaela Ferraro, Malena Galmarini, secretaria de Políticas Sanitarias y Desarrollo de Tigre, Abel Sánchez Negrete, el 1er precandidato a consejero escolar, y los precandidatos a concejales Marcela Durrieu, Federico Meca, María Soledad Durán y Diego Montivero

Fuente: Infobae