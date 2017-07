Pink se quedó encerrada en un ascensor y pidió ayuda por Instagram

Pink está girando por Estados Unidos y Canadá, a caballito de su single "Just Like Fire". Este fin de semana cantó en el festival Summerfest de Milwaukee, pero no la pasó nada bien antes de subirse al escenario: el ascensor del hotel donde estaba parando se rompió y quedó atrapada con su hija.

La cantante posteó una foto con la leyenda "encerrada en el ascensor (se está poniendo caluroso acá"), sentada en el piso junto a su hija Willow, mientras esperaba que se solucionara el problema. "Ayuda", decía su hashtag. Un rato después, comunicó que habían podido salir y le agradeció a todo el staff del festival. En la imagen se la veía sonriente con su hija en camarines, mientras se preparaba para el show. "Qué lugar más fresco", se alegró.

Fue su regreso a la ciudad de Milwaukee después de cuatro años. "Estaba un poco nerviosa de volver, pero cuando vi sus caras, mi corazón se llenó de amor", le agradeció a sus fans. "Solo me doblé el tobillo y me olvidé la letra de cuatro canciones", ironizó.