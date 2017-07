La historia desconocida de Barby Silenzi y su verdadera relación El Polaco

Barby Silenzi siempre está con su hijita, Elena, en brazos. Su hija ya está acostumbrada a los estudios de televisión, a las cámaras, a las luces, a los productores corriendo a su alrededor, a ver a su madre hablando frente a una cámara.

Sus comienzos en la danza fueron: “En la escuela, en los actos, siempre quería que bailemos, armar córeos con mis compañeras. Pero a los 18, cuando terminaba la escuela, me preguntaron: “¿Qué querés seguir? ¿Qué querés estudiar?”. Y en un momento pensé en estudiar Derecho porque mi mamá estudió Derecho muchos años y no pudo recibirse. Pero me incliné por el baile. Estudie en la escuelita del barrio, en el Borges y en la escuela de Reina Reech, después en El Círculo.”

Ella hizo varios castings pero no quedó, su primer sí fue en Showmatch: “Me llamaron de Showmatch para hacer la apertura y, ese mismo año, me llaman para estar con Ricardo Fort en el programa; así que en el mismo año hice las dos cosas. Estaba feliz. Lo mas lindo era que tanto en el programa de Fort como en Showmatch fue con amigos, porque a esa altura tenía miles de amigas bailarinas con quien compartir esas cosas.”

En lo que respecta a lo sentimental Barby Silenzi confesó: “Ella Tuve tres novios; el primero fue un chico del barrio, duramos 9 años. Con él trabajé en un club de barrio haciendo empanadas, atendía la cancha de fútbol del club. Cuando cortamos, yo ya quería bailar y conozco a mi segundo novio (Guillermo Conforte) que, casualmente, fue el ganador del tercer Bailando, con Carla Conte. Nos pusimos de novios y trabajé con él en el teatro, en Mar del Plata. Estuvimos juntos 4 años. Y cuando corté con él lo conocí a Francisco Delgado ¡No tuve descanso! Siempre estuve de novia, por eso, ahora estoy disfrutando de la soltería, libre, feliz.”

Su maternidad empezó así: “Él estaba en el aeropuerto y no quería ser papá. Esa parte de la historia no está buena, pero pasó. Yo estaba muy enamorada… Y recibís del otro lado, de la persona que amás, una respuesta que no te la esperás; porque vos pensás que te va a acompañar y estuvimos todo el mes sin hablar porque él no quería saber nada, porque no quería ser papá, no lo tenía en sus planes, pero yo tampoco tenía pensado ser mamá. Decidimos separarnos, en realidad, el decidió separarse, porque no quería una familia típica: mamá, papa, hijos y un perro.”

Y detalló: “Al principio yo decía: “¿Cómo voy a hacer, cómo voy a hacer sola?”, pero después me lo dejé de preguntar. Me dije: “Algo va a pasar, no sé qué, pero voy a dejar de preguntar”. El miedo era cómo volver a trabajar. Yo estuve casi un año sin trabajar, porque Francisco me pudo ayudar económicamente. Esta bueno destacarlo, porque no todas las mamás tienen esa oportunidad. Muchas mamás no pueden y a los tres meses tienen que volver a sus trabajos.”