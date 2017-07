Macri aseguró que apoyarán el pedido de desafuero de Julio De Vido: "Se acabó la impunidad"

El presidente Mauricio Macri sostuvo que Cambiemos apoyará el pedido de desafuero y detención de Julio De Vido, al tiempo que remarcó que "en la Argentina se acabó la impunidad".

El mandatario destacó: "Por supuesto que vamos a apoyar el pedido del fiscal, queremos conseguir el apoyo de otros diputados. De los cambios importantes que ha tenido la Argentina es que se acabó impunidad, nadie está por arriba de la ley. Es bueno para todos y es justo".

"Acá nadie está por arriba de la ley, somos todos iguales ante ella", sostuvo el jefe de Estado, en una entrevista con Cadena 3.

Además de la causa que investiga a De Vido, el Presidente se refirió al estado de la economía, al dólar, a la presión impositiva, entre otros temas.

Otras definiciones del Presidente:

Economía

– El país se está poniendo en marcha, vamos a crecer 3% y salimos del estancamiento. Esto no es parejo, hay áreas que crecen más que otras.

– A un año y medio, el barco lentamente navega en la dirección correcta. Empezamos a lograr los resultados que soñamos todos, (pero) no se construye el país que soñamos en un año y medio.

– Después de muchos años está creciendo el crédito hipotecario, el campo empuja.

La suba del dólar

– El dólar flota, entonces sube y baja. Hace un mes hablábamos de lo bajo que estaba. No me preocupa, esto beneficia a las economías regionales y hace a un equilibrio de la economía. No hay de qué preocuparse, el Banco Central tiene muchísimas reservas. Que los argentinos no se preocupen por el dólar sino por bajar la inflación.

– El cepo y la convertibilidad nos atraparon y nos generaron problemas muy graves. La flotación es un sistema sano, que va generando equilibrio.

Presión impositiva

– Estamos proponiendo una reforma impositiva para después de las elecciones. Los impuestos que se han generado en los últimos años son asfixiantes y son una traba para la revolución de empleo que queremos generar.

– Esperamos bajar fuertemente los impuestos locales y nacionales. Queremos recaudar menos de más gente.

Servicios

– Empezamos un proceso de aumento gradual de tarifas. En un par de años vamos a estar todos haciendo la misma contribución.

Las PASO

– Me da bronca, vivo para ahorrar y dilapidar millones en las PASO es una falta de respeto cuando hace falta tanto para seguir construyendo cloacas y rutas.

– Esta elección es muy importante porque vamos a volver a demostrar que estamos en contra de la corrupción y la injusticia.

El aumento de la nafta

– La inflación no tuvo la culpa (del aumento del combustible). El combustible se ajusta según el tipo de cambio. Para fin de año vamos a lograr tener el mismo precio que en el mundo.

Inflación

– Logramos tener la inflación más baja desde 2009, la meta (17%) no cambió.

Fútbol Para Todos – Superliga

– El fútbol tiene que dejar de ser un lugar oscuro, manejado en forma unipersonal, para pasar a ser un lugar con transparencia en el manejo de los clubes, de la AFA. Esperamos que eso repercuta en que funcione mejor la liga. Les estamos dando duro a los barras.

– Creo que deben convivir, que AFA permita a los socios convertirse a S.A. Así como yo pienso que cada provincia debe poder decidir qué hacer con sus recursos naturales, si un club decide que quiere transformarse en sociedad anónima, es antidemocrático no permitírselo.

Sobre los errores en la gestión

– En una Argentina donde hay tanta gente que la está pasando mal, el tiempo cuenta y mucho. Lo importante es que hagan, y si de diez cosas que hacen, se equivocan en dos, es mejor que hagan dos perfectas. Esa dinámica te lleva a cometer errores, pero el nivel de acierto es superior al 80%. Las cosas que salen bien, se comentan al pasar, y las que salen mal se comentan.

– Si algo no funciona, vamos a decir "esto no salió bien" y lo vamos a corregir. La próxima vez que nos equivoquemos, vamos a pedir disculpas, pero cada día aprendemos más, porque no hay una escuela para aprender a ser presidente o ministro. Toda la gente que convoqué tuvo una curva de aprendizaje, pero si mirás dónde estábamos y mirás dónde estamos, da para ponerse contento.

Fuente: Infobae