De Vido, tras el pedido de detención: "Esto es parte de la campaña del PRO, ven una derrota fenomenal"

"Esto es parte de la campaña política del PRO para estas elecciones porque ven una derrota fenomenal".

El ex ministro de Planificación del kirchnerismo participó esta tarde de reuniones de comisión en la Cámara de Diputados, pese a las malas noticias que recibió desde Comodoro Py. Ahora el juez federal Luis Rodríguez deberá determinar si acepta o no lo solicitado por Stornelli en un dictamen de 67 páginas donde también se requirió que otros sospechosos sean detenidos, entre ellos Roberto Baratta, segundo de De Vido.

El ex funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner denunció que hay una persecución en su contra y señaló a la diputada Elisa Carrió porque se encarga de "difamar y acusar". "Además son delitos que nosotros no pudimos haber cometido porque fácticamente no intervinimos en la operación", agregó.



Casi a la par, el presidente Mauricio Macri se refirió a la situación del ex funcionario de CFK. Adelantó que los legisladores de Cambiemos respaldarán el proceso de desafuero en el Congreso Nacional. Para eso, primero es necesario que se expida el juez Luis Rodríguez.

Fuente: Infobae