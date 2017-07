LA POLÍCÍA Y EL COMBATE CONTRA LA INSEGURIDAD COTIDIANA

En el día de ayer escribí sobre el tema que hoy en día preocupa más al ciudadano argentino, y que debería configurar una agenda urgente en su tratamiento por parte de las más altas esferas del gobierno nacional. Decía ayer que el tema de la seguridad ha desplazado en orden de importancia a la preocupación que el habitante de este país tiene sobre la problemática inflacionaria.





Y todo parece indicar que ello no es sólo una simple percepción, sino que, por el contrario, es una realidad que día a día queda demostrada cuando las noticias dan cuenta de un nuevo hecho de inseguridad que conmociona a la población.





Mientras escribía esas líneas, el cadáver de una joven mujer era encontrada por un pescador, en uno de los brazos del Paraná de las Palmas, con un balazo en la espalda. Se trataba de una persona que había sido reportado desaparecida junto a su beba de casi dos años de edad, desde hacía 13 días. Familiares y vecinos de este nuevo hecho denunciaban ante los periodistas que se acercaban al lugar la inacción de las fuerzas de seguridad y reclamaban que se pusiera el mayor de los empeños para dar con el paradero de la menor que aún sigue desaparecida.





Este y tantos desgraciados sucesos que a diario inundan las redacciones de cuanto servicio de noticias existe en el país, da cuenta de un estado de cosas que ha llegado a un punto en que no se puede dejar para otro momento su tratamiento. Ahora es cuándo los responsables de la seguridad de las personas, tanto en el ámbito de la política como en el policial, deben demostrarnos que están en los puestos que ocupan para dar respuesta a los más acuciantes asuntos que aquejan a los ciudadanos, y no para cobrar un sueldo todos los meses.





La actual sociedad demanda un nuevo perfil profesional de su policía. Pero antes de ocuparme de ello, resultará útil exponer los enfoques generales que hasta hoy han venido configurando el estilo de prestación del servicio policial. Para ello, he elegido por su simplicidad el esquema elaborado por J. O. Wilson. Dicho autor plantea que, en mayor o menor medida, todos los servicios policiales se acomodan a uno de los tres grandes modelos siguientes:





El primero, el “modelo de vigilancia y control”, es también el más antiguo en el tiempo y representa la primera concepción de la Policía: la Policía como instrumento de control y salvaguarda del orden. Esta concepción de la policía orientada a la vigilancia y control del orden, está hoy completamente superada aunque en el país, y por la naturaleza de los pasados regímenes de facto, se extiende hasta fechas recientes, expresándose en la fase lapidaria con la que se describía la misión del cuerpo de policía : “vigilancia total y permanente y represión en caso necesario”. Este modelo de vigilancia y control es definido por Wilson como un estilo de policía de alta centralización, como prolongación del fuerte poder del Estado, alta discrecionalidad y baja relación social, modelo cuyo “cliente” no es tanto el delincuente cuando el desviado, el disidente, el que se aparta del orden establecido.





La implantación del Estado de Derecho, aunque obliga a cambios formales, no impide que incluso en países avanzados muchos cuerpos de policía sigan actuando bajo la lógica del modelo de vigilancia y control que, no obstante, ha ido dando paso al que Wilson denomina “modelo legalista” en el que se resalta la dimensión judicial y administrativa de una policía cuyo objetivo es ser un instrumento eficaz para la aplicación de la justicia; instrumento que se pone en movimiento tras la comisión de un delito para la detención de sus autores y su puesta a disposición judicial. Wilson describe este segundo modelo policial como de alta centralización y baja discrecionalidad, es decir, escaso margen de maniobra, en la medida en que sus actuaciones se inscriben en marco muy regulado jurídicamente. No se puede menospreciar el progreso importante que supone el modelo legalista como expresión de la adaptación de la policía al estado de derecho, abandonando como objetivo algo tan equívoco como el “orden” por otro fin más definido como es la “legalidad”. Sin embargo, lo cierto es que el modelo legalista guarda aún muchas semejanzas con el modelo de vigilancia y control, —entre ellas la baja relación social—, manteniendo una concepción de la policía como instancia de control, aunque éste se ponga al servicio del ordenamiento legal.





El tercer modelo es el de “servicio”, identificado por una centralización baja, que permita una adaptación de la organización a cada entorno, en función de los problemas específicos de seguridad que le afectan y cuyos restantes rasgos son una discrecionalidad alta, también como consecuencia de esta orientación flexible y una alta relación social.





Posiblemente, este último aspecto es el punto clave de la concepción de la Policía como Servicio Público: la necesidad de orientar el servicio policial a las demandas sociales de seguridad.





Así, en tanto la policía del pasado se configuraba como una instancia de control que exigía incluso para ser eficaz un cierto distanciamiento social, la Policía de hoy no sólo debe tener una activa e intensa compenetración con la sociedad sino que tal compenetración constituye, en palabras de la ley, su razón de ser y es determinante de su éxito o fracaso. En otras palabras, no existen éxitos policiales si tales éxitos no se subordinan al bienestar social. La disociación entre los objetivos policiales y las demandas sociales pueden iniciar una dinámica muy peligrosa, hasta llegar incluso al delito provocado artificiosamente por la misma policía con el único fin de incrementar las cotas de “eficacia” policial.





No es fácil el trabajo policial en la sociedad actual. Las ciudades se han vuelto progresivamente más inseguras por causas estructurales que tienen poco que ver con el mayor o menor empeño que el policía ponga en su trabajo. Este hecho, unido a las dificultades que conlleva en sí el desempeño profesional, pueden afectar emocionalmente al policía provocando una serie de trastornos depresivos y de ansiedad o —en un proceso distinto pero igualmente pernicioso— un endurecimiento personal, fácilmente traducible en desidia y falta de sensibilidad hacia los problemas sociales sobre los que tiene que actuar.





Si el policía tiene que sumar a las dificultades propias de su trabajo la incomprensión social, manifestada en la atribución de un rol poco gratificante —el de “perseguidor”, que señalábamos al principio—, será muy difícil que lleve a cabo su actividad profesional con el estilo que demanda la sociedad actual .





Conocer el sentido finalista de su trabajo, reconocer la importancia de su función profesional en la configuración de una sociedad más segura y por ello más libre, sentir que su desempeño profesional es apreciado por los ciudadanos son premisas necesarias para que el policía se autoacepte y adopte en su trabajo la filosofía de servicio que hoy le impone la sociedad.





Un modelo policial de servicio público no es por consiguiente aquel que prioriza la función asistencial sino el que, en la función propia de la policía que no es otra que la lucha contra el delito o mejor aún, contra la inseguridad, la afronta desde una sintonía con la sociedad y una especial sensibilidad frente a los problemas que afectan a los ciudadanos.





Expresado de una forma sencilla, un modelo policial de servicio es aquel que prioriza la prevención. Frente a la posición reactiva de los modelos legalista y de vigilancia y control, el modelo de servicio mantiene enfoques proactivos. En el lenguaje del ciudadano de la calle, para éste lo importante no es que si le roban el teléfono celular la policía acabe resolviendo el caso; lo que quiere el ciudadano es que no le roben el teléfono celular.





Así pues, el modelo policial de servicio tiene su más genuina aplicación en el enfoque preventivo del trabajo policial. Aún así, la idoneidad de este enfoque no sólo proviene de su adecuación al espíritu de una sociedad democrática que valora la seguridad de los ciudadanos como un servicio básico que la Administración debe garantizar; el enfoque preventivo se justifica también por su mayor eficacia en la lucha contra la delincuencia.





Ello no merma en absoluto la importancia y necesidad de la acción represiva del delito. Las técnicas de investigación para descubrir a los autores de los delitos y ponerlos a disposición judicial son imprescindibles en el ámbito de la misión policial de velar por el cumplimiento de las leyes.





Finalmente, el punto que interesa resaltar respecto a los enfoques preventivos es que éstos obligan a la Policía a trabajar en estrecho contacto con otros profesionales de los servicios comunitarios. De aquí que los profesionales de la Seguridad Pública y los profesionales del trabajo social necesariamente deban entenderse, si quieren conseguir el objetivo común de que la sociedad alcance un mejor nivel de bienestar social, eliminando —como paso previo para abordar este trabajo conjunto— el desconocimiento mutuo, cuando no las reticencias recíprocas de cada colectivo profesional; no se trata de hacer “lo mismo que”, sino de hacer “con”. No es preciso explicar hoy que la sociedad es un sistema abierto y que la mayor¡a de los problemas tienen un fondo común aunque se manifiesten en síntomas variados: inseguridad, déficit educativos, problemas sanitarios etc. Si cada servicio ataca “su” síntoma sin una acción de conjunto, el problema no se resolverá.