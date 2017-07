Semana de definiciones para Colón

Colón ya está jugando fuerte en el marcado de pases, con el fin de armar el plantel que afrontará el próximo semestre y, más allá, la Copa Sudamericana. En ese sentido, el entrenador, Eduardo Domínguez, delineó junto al presidente, José Vignatti, lo que se pretende y es así como se pusieron todos manos a la obra. Ahora el DT está de vacaciones con su familia, pero está en contacto para saber cómo se van dando las cosas, máxime si se tiene en cuenta que muchas operaciones no prosperan y allí comienzan a tallar los jugadores ofrecidos.

Para aclarar un poco el panorama. La semana pasada se hablaba que Francisco Cerro era el que estaba más cerca, pero no fue del gusto del DT y por eso nada prosperó. Se busca un volante central y el apuntado sería Matías Fritzler, que no continuaría en Huracán. Dómínguez lo tuvo cuando comenzó su carrera en esta profesión, aunque no se trata de una tarea sencilla. También le gusta Marcos Díaz como arquero, que nació justamente de las inferiores rojinegras, pero tiene contrato y su cláusula es bastante alta. Por ahora, ambas chances parecen descartadas. Lo de Mauro Bogado y Hugo Nervo serían solo versiones y no algo concreto.

Los laterales son también una incógnita. Sonaron Gustavo Toledo (Independiente), Gastón Díaz (Racing) y Cristian Chimino (Temperley). Además de un sondeo por Leonel Di Plácido (Atlético Tucumán, pero debe volver a All Boys). Después son muchos los trascendidos respecto a Clemente Rodríguez. En Paraguay ya lo dan como jugador de Guaraní, pero acá apuntan que no es así.

Circuló, más que nada en Buenos Aires, el nombre de Hilario Navarro como golero. Seduce, pero primero hay que analizar las primeras opciones que puso el técnico y que, por el hermetismo, son difícil de conocerse. Pero el que apellido que cobró mucha fuerza fue el del volante Maximiliano Correa de Godoy Cruz. Si bien es información nacida en Mendoza, se trataría de un nuevo ofrecimiento. Vale destacar que jugó con Christian Bernardi en Instituto y en alguna oportunidad Colón preguntó por sus condiciones, aunque no se llegó a ningún puerto. Así y todo, no estaría dentro de las prioridades.

La puesta de Agustín Bouzat (Defensa y Justicia) también parece ser potable y podría haber definiciones al respecto, tanto por el sí como por el no.

Se espera que en esta semana comiencen a aparecer cristalizaciones, más que nada para tranquilidad del DT y de la dirigencia, haciendo la salvedad que Colón vuelve al trabajo el próximo 10 de julio.

Fuente: Diez en deporte