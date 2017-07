Atlético: El "Chocho" se lleva a Mathias Abero

Newell's se mueve raudamente en el mercado de pases en el afán de darle a Juan Manuel Llop sus primeros gustos como flamante entrenador del primer equipo. Y en ese sentido, estas horas se sellará la llegada de los dos primeros refuerzos: Mauro Guevgeozian y Mathias Abero.



El armenio



La historia del delantero Mauro Guevgeozian, que arribará a préstamo proveniente de Temperley, es bastante particular: nieto de abuelos armenios, aunque nacido en Uruguay, jugó un par de partidos con la camiseta de la selección de ese país (fue como invitado, contra Argelia, Emiratos Arabes y Alemania, contra el que perdieron por goleada), aunque no llegó a nacionalizarse.



Y tiene un profuso recorrido: a sus 31 años, hizo más de cien goles en todos los equipos en los que estuvo: Fénix de Uruguay, FC Pyunik (Armenia), Cerrito, Everton de Chile, Peñarol, Fénix, Libertad de Paraguay, Alianza Lima de Perú y Atlético Bucaramanga de Colombia, antes de aterrizar en el Gasolero.



Potente, de buen juego aéreo, él mismo se definió así: "Me caracterizo por mi poder ofensivo. Juego de nueve, soy un nueve muy potente. Me gusta mucho el gol y tirar al arco". En total tiene 111 goles: 37 en Fénix, 1 en Pyunik, 12 en Cerrito, 15 en Everton, 29 en Alianza Lima, 11 en Bucaramanga y 7 en Temperley.





Abero, un zurdo que Llop conoce



El segundo futbolista que estampará la firma en estas horas es Mathias Abero. Uruguayo, de 27 años cumplidos en abril, aterrizará en el Parque procedente de Atlético Rafaela, donde no pudo impedir el descenso del equipo pese a la remontada que protagonizó con Llop en el banco.



Con un paso por Europa (Bologna y Avellino), hizo las inferiores y debutó en Nacional de Montevideo, donde (en su segundo paso, tras un préstamo por Racing de ese país) fue dirigido por Marcelo Gallardo, quien lo puso como volante por izquierda. En aquel torneo Apertura 2011, hizo tres goles y mostró su buen pie, proyección y aptitud para el cabezazo.

Por otro lado, se especula con que Brian Sarmiento también llegará a Newell's a cumplir su sueño de vestir los colores del cual es hincha. Y es factible el regreso de Mauricio Sperdutti. En cambio, no hubo avances por el volante Joaquín Arzura (volante River) y el arquero de Quilmes, César Rigamonti.

Fuente: Rosario 3