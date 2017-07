Presupuesto 2018: sí a subsidio social; lupa en empleados públicos

El "Gobierno para ricos" que el ultrakirchnerismo le endilga a Mauricio Macri chocará una vez más en septiembre, cuando el Ejecutivo presente el Presupuesto 2018. Ayer se conocieron algunas pautas preliminares que Casa Rosada envió al Congreso: se aumentarán asignaciones como las familiares y por hijo, y continuará la expansión de la obra pública, entre otros puntos destacados del informe firmado por el ministro de Finanzas, Luis Caputo. Curioso: no aparece la rúbrica del titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, responsable principal.



Cambiemos se tomó la mitad del informe preliminar de 100 páginas para resaltar cuesitones a favor y en contra desde que adoptó el poder central. Por caso, el Gobierno aseguró que "la economía cayó 2,2% en 2016, concentrada en el primer semestre del año", que la contracción de ese año "fue menor a la de 2014" (en relación con el PBI), y que las señales de "recuperación de la actividad" son generalizadas en el presente.



En esta línea, el Ejecutivo aseveró que "12 de los 16 sectores del PBI presentaron crecimiento interanual", que entre los de "mejor performance" se encuentra la "producción agrícola, con una cosecha récord de 137 millones de toneladas en la campaña 2016-2017"; que la construcción también lidera la recuperación y que la "producción industrial comienza a recuperarse en 2017".



Un escenario de ida y vuelta entre 2016 y 2017 se da en el mercado de trabajo y salario real, con bajas y regreso al terreno positivo en los últimos meses. En cuanto a la inflación, el Gobierno dejó en claro que la del año pasado "fue menor a la de 2014", aún "cuando hubo una depreciación del peso más alta y una corrección más importante de las tarifas de los servicios públicos".



Recién en la página 50 el Ejecutivo menciona las intenciones para 2018, pero con una resucitación de las tres patas de la campaña presidencial 2015 de Mauricio Macri: "reducción de la pobreza", "seguir reforzando la convivencia ciudadana" y la "lucha contra el narcotráfico". La semana pasada, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue a dar un informe de gestión al Senado y explotó sólo la última, donde el Gobierno puede mostrar resultados más "palpables".



En tanto, Casa Rosada propone que la Asignación Universal por Hijo continúe "siendo la garantía de un piso mínimo de ingreso para los niños de todo el país". En ese sentido, se agrega que ese sistema "alcanza a 3,9 millones de niños y el Gobierno espera que el tamaño de dicha cobertura se incremente".



Para justificar el incremento de partidas hacia ese destino en 2018, el Ejecutivo sostiene que "distintos estudios estiman que existe algo menos de un millón de niños que, a pesar de cumplir con los requisitos legales, no perciben la AUH", y que el "Estado nacional se ha comprometido a ir a buscar a estos niños y empezar a brindarles el beneficio que se merecen".



El Gobierno también se compromete a "continuar con la implementación de la expansión del régimen de Asignaciones Familiares", y detalla que con la "elevación del tope" se amplió el corpus de beneficiarios a más de 4,2 millones de personas. Otros programas que seguirán: Argentina Trabaja, Ellas Hacen. Por ley sancionada el año pasado se encuentra la prórroga de la emergencia social hasta fines de 2019, con un jugoso bonus de $30.000 millones a piqueteros vaticanos.



Por otra parte, Cambiemos propone una apuesta fuerte de cara a 2018, tras amagar con barridos para mitigar el exceso de integrantes en la administración: se promete "monitorear el gasto en personal, acotando la cantidad de contrataciones" y también "optimizar el empleo público, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, mediante la implantación de tecnologías de gestión de recursos humanos que permitan concretar una reestructuración integral del capital humano del Estado nacional, dirigida a una administración con medios eficientes para cumplir eficazmente sus objetivos".



Al principio del informe se aclara que para este año "no fue realizada la formulación del Presupuesto Premilinar" en "los términos que tradicionalmente les era requerido y se simplificará la formulación de los anteproyectos", previendo que los organismos "elaboren en forma descentralizada sólo la programación de los gastos corrientes y de las mediciones físicas (metas, producción bruta terminal, avance físico de los proyectos y obras, e indicadores).

Fuente: Ámbito