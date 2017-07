Granata: "Los argentinos tenemos el Síndrome de Estocolmo a la hora de votar"

Amalia Granata, precandidata a diputada nacional del massismo en Santa Fe, salió con todo a probarse en la arena política. La ex mediática y panelista de televisión aspira a lograr una banca en el Congreso en octubre, aunque para eso, primero deberá sortear las primarias en las que enfrentará al massista Alejandro Grandinetti.

Decidida a conseguir ese puesto por la "ancha avenida del medio" que dice representar su jefe político, Sergio Massa, conversó con 3Días sobre la actualidad del país y repartió críticas contra el kirchnerismo, pero también contra el gobierno actual.

Sus comienzos como panelista de la farándula, le afloran durante la charla. Conocedora de ese paño, aprovecha para disparar contra los políticos que buscan "novia" en el mundo del espectáculo porque, asegura, parece importarles más figurar en cámara que ocuparse de su trabajo. "Deberían recorrer más las calles para saber las necesidades de la gente", sentencia.

Granata es mamá de Uma (9 años) y Roque (6 meses) y hoy participa como panelista de Marcelo Polino en Radio Mitre y Ponele la Firma (América TV). Los lunes y martes también se la puede ver en la pantalla de América en el programa Pamela a la tarde. Además, combina su labor en los medios con su faceta comercial, ya que es dueña de un negocio en la Capital. La militancia, cuenta, se la reserva para los miércoles, jueves y viernes, cuando se instala en su Santa Fe natal para caminar los barrios de la provincia. Desde ese espacio, intenta ayudar a varios comedores consiguiendo distintas donaciones. Convencida de su nuevo rumbo en la política, la rosarina dice que decidió salir de su "zona de confort" para ayudar a la gente.

¿La fama juega a favor o en contra de tu candidatura?

-Me juega a favor, porque la gente cada vez que llego a los barrios me recibe como si fuera una más de la familia, conocen todo de mi vida y no tengo nada que ocultar. Eso me hace sentir cercana. En contra... siento que en realidad los prejuicios vienen del lado de los colegas que me cuestionan por cómo empecé mi carrera, haciendo producciones en ropa interior y también me critican por trabajar en programas de espectáculos, donde quizá se tocan temas frívolos y ya piensan que por eso una no puede hablar de política.

¿Cuáles es tu ventaja y tu desventaja en comparación con otros políticos?

-La ventaja es que soy totalmente apolítica, digo lo que pienso y no le miento a la gente, porque siempre hablo desde la verdad. No prometo cosas que después no voy a cumplir como hacen muchos. Sí sé escuchar y, a partir de las necesidades, intento darle una mano a la gente. Yo camino las calles, a diferencia de los políticos que se han olvidado de hacerlo.

¿Qué diferencia ves entre el gobierno kirchnerista y el actual?

-Soy muy critica del gobierno anterior, la mayoría de las cosas que hicieron no me gustaron y vi muchísima corrupción obscena. Todo lo que le hicieron creer a la gente fue para llenarse ellos los bolsillos. Del gobierno actual hay cosas que me gustan y otras no. Pareciera que actuaran a prueba y error, toman medidas pero luego retroceden y eso hace dudar si realmente tienen o no un plan para gobernar.

¿Y qué te parece Cristina Kirchner otra vez candidata?

-Me parece tremendo que una mujer que está sospechada de corrupción, con las causas que tiene en la Justicia, sobre todo por enriquecimiento ilícito durante su mandato, quiera volver a la función pública para obtener fueros. Por eso, una de las cosas que si llego al Congreso quiero hacer es sacar los fueros.

¿Que opinas de los paros y cortes de calle que alteran la vida de los porteños?

-Estoy en contra, las cosas se solucionan dialogando. Parando y cortando simplemente molestamos al otro, que no tiene nada que ver con los dirigentes políticos y que no son afectados en nada por un corte o una manifestación. Se afecta al trabajador.

¿Creés que el Gobierno va a lograr bajar la inflación como promete?

-Las cosas siguen subiendo... yo escucho que la inflación va a bajar hace un año y medio pero, a mí, como a todos, la luz, las expensas, la obra social, el colegio de mi hija, me aumentan... A mi empleado le tengo que subir el sueldo como corresponde por ley, pero no le alcanza. Entonces no veo que afloje y uno no entiende porque todo se va a las nubes.

¿Que reflexión hacés po el escándalo judicial de La Salada?

- Se ha hecho un revuelo de algo que funciona desde el 91, y recién ahora se dieron cuenta de que hay irregularidades, eso es lo extraño. Cuando está metida la política, como en este caso, es todo muy dudoso.

¿Qué pensás de la inseguridad?

-Vivo tomando todas las precauciones, sobre todo porque tengo hijos chicos. Creo que hay que reforzar el tema carcelario, hay que construir cárceles modelo donde el delicuente se pueda rehabilitar. Porque sino entran y salen peor, más resentidos, por las condiciones en las que los tienen. También hay que empezar a desarmar las bandas de policías que están complotados con los delicuentes.

¿Cómo se soluciona la violencia de género?

-Se deberían abrir más comisarías de la mujer, con gente capacitada, con un espacio para que las víctimas puedan tener contención. Hacen falta más instituciones para que las ellas se animen a denunciar con seguridad.

¿Como somos los argentinos a la hora de votar?

-Los argentinos padecemos el Síndrome de Estocolmo, porque hemos votado a dirigentes que le han hecho mucho daño al país y los seguimos votando. Es difícil explicar el por qué.

¿La grieta se puede cerrar?

-No veo que se cierre, porque la gente vive mal, está cansada, violenta, y vuelca su odio en esta grieta que se armó y cada vez se profundiza más.

Los arranques

Amalia Granata saltó a la fama por su publicitado affaire con el músico británico Robbie Williams, allá por el año 2004. La rosarina siempre reconoció que se trató de apenas una efímera noche de romance, pero lo cierto es que hasta el propio cantante admitió años después su asombro por la durabilidad de "la fama" conquistada por la joven, tras aquel promocionado encuentro íntimo. Granata estuvo también en pareja con el futbolista Cristian Ogro Fabbiani, padre de su hija Uma. Y hace tres años, mientras estudiaba periodismo, mantuvo una relación con Martín Redrado, no exenta de polémica. Hoy, apuesta a la política.

