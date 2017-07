Déficit comercial con Brasil, en un récord: u$s 3710 millones

La compleja y difícil situación política que vive Brasil no sólo no hacer mella en el histórico déficit comercial argentino frente sino que se profundizó y alcanzó un récord histórico.

Ayer se conocieron los datos del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil del intercambio comercial entres las dos economías más grandes del Mercosur, y el déficit de Argentina con Brasil alcanzó un récord en el primer semestre con un saldo negativo un 67% mayor al del mismo período de 2016 alcanzando los u$s 3710 millones.

Un trabajo de la consultora Abeceb.com explica que parte de este déficit en el intercambio se explica en "la expansión de las importaciones desde el país vecino y la crisis que atraviesa la economía brasileña"

"El valor representa un déficit histórico para un primer semestre, por encima del valor más alto registrado en un primer semestre de 2016 (u$s -2575 millones)", señaló la consultora en un comunicado.

Entre los motivos, la consultora del economista Dante Sica señala la "salida del cepo cambiario a fines de 2015, la dinámica diferenciada en la recuperación del crecimiento en Argentina y Brasil y la fuerte demanda de vehículos que se observa en el mercado argentino".

En el análisis del intercambio entre las dos economía el futuro no parece mostrar una mejor imagen para la Argentina. Por lo menos así lo entienden los analistas de la consultora que señalaron que "dado que no se espera que se reviertan estas tendencias en el corto plazo, se puede esperar que el déficit comercial continúe profundizándose durante lo que resta del año".

Si se toma sólo el último mes los números tampoco son alentadores. El déficit comercial en junio fue de u$s -725 millones, lo que representa un crecimiento del 67,4% respecto a igual mes del año pasado.

En el desagregado del trabajo de la consultora explica que la suba de las importaciones brasileñas a la Argentina explica gran parte de este resultado negativo. "Por octavo mes consecutivo, las importaciones mostraron un crecimiento, esta vez del orden del 28,9% con respecto a junio del 2016. Este aumento importador viene explicado por el crecimiento de las ventas de autos en el mercado argentino, con una patentamiento en junio 40% mayor al mismo mes del año pasado, y el buen desempeño del sector agrícola‘, indicó la consultora.

Por su parte, Ecolatina señaló en su informe que el deterioro del saldo "obedeció al mayor dinamismo de las importaciones (+29% interanual) provenientes de Brasil respecto de las exportaciones a nuestro principal socio comercial (+7,6% interanual)".

Respecto al intercambio de productos entre los dos países durante el último mes, la consultora comandada por Santiago Paz señala que el flujo de comercio bilateral en junio "fue cercano a los u$s 2.400 millones, lo que implica un incremento de 21%. Este volumen de intercambio, fue similar al del sexto mes de 2015. Sin embargo el saldo del intercambio arrojaba en dicho período un déficit de u$s 238 millones, valor tres veces inferior al registrado en junio de 2017".

Fuente: Cronista