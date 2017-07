Argentina buscará cerrar acuerdos de intercambio de información fiscal en el G20

Sirven para encontrar dinero no declarado alrededor del mundo. Será uno de los objetivos del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien acompañará a Mauricio Macri en la cumbre de presidentes

La agenda económica estará a la orden del día en la inminente reunión de presidentes de los países que integran el G-20. Argentina tendrá un papel más protagónico que años anteriores, ya que a partir del 1 de diciembre asume la presidencia y el país será huésped de este encuentro el año próximo.

La avanza del equipo económico la encabeza el jefe de asesores Ariel Sigal, que ya se encuentra en Hamburgo. El funcionario, que hace pocos años fue un alto ejecutivo del Deutsche Bank en Nueva York, negoció el mes pasado en París el acceso de la Argentina a la OCDE. Se espera que la semana próxima llegue el visto bueno para empezar a analizar esa posibilidad, junto con Brasil. El proceso –reconocen- puede llevar varios años.

El miércoles Sigal participará de una extensa reunión en la que se redactará el comunicado que posteriormente será firmado por los presidentes del G-20. Pero también formará parte de la reunión de la "troika", en la que participan el país que organizó la anterior cumbre (China), el actual (Alemania) y el próximo (Argentina). Pero también tiene previstos encuentros hoy con funcionarios norteamericanos.

El jueves estará llegando a esa importante ciudad alemana el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Ya está confirmada su presencia en la cena con los máximos referentes económicos de los países que integran el G-20. Pero además tiene agendadas algunas reuniones bilaterales, como con el ministro de Finanzas de Italia, Pier Carlo Padoan, y Bill Morneau, de Canadá.

En las sesiones de los ministros de Finanzas está previsto que se toquen temas relacionados con la tributación internacional. Y específicamente el intercambio automático de información financiera entre países. Se trata de un tema sensible para el Gobierno argentino, luego del sinceramiento fiscal que concluyó en marzo pasado. El objetivo es poder intercambiar información fiscal con la mayoría de los países para conocer qué argentinos poseen activos en el exterior y no lo han declarado. El país tiene un especial interés en este tema ya que es uno de los que conserva –incluso luego del blanqueo- una gran cantidad de activos que no está declarado.

Suiza, por ejemplo, ya anunció que compartirá información pero por el momento sólo con un grupo de países entre los que no se encuentra la Argentina. Y Estados Unidos por el momento se ha negado a participar de este tipo de convenios. Esto llevó a que la mayoría de los inversores terminara refugiándose en bancos de ese origen.

