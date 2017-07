Buscan ampliar créditos personales a los beneficiarios de planes asistenciales

Si se aprueba el proyecto de ley que ANSES envió al Congreso, podrán acceder al beneficio los titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH), de Pensiones no Contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Para ampliar los beneficiarios a los créditos personales otorgados a través de la tarjeta Argenta del Banco Nación Argentina (BNA), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley que amplía el acceso al crédito para beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH), de Pensiones no Contributivas (PNC, otorgadas por el Ministerio de Desarrollo Social y abonadas por el organismo previsional) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). "El objetivo es doble: por un lado buscamos impulsar la microeconomía y por el otro acompañar a los pensionados y titulares de AUH en el acceso al crédito" comentaron a Infobae fuentes de la ANSES. "La buena aceptación que alcanzó el programa a partir de su modificación en noviembre pasado nos llevo a impulsar este proyecto" comentó la fuente.

Desde la ANSES explicaron a Infobae que en el caso de las madres titulares de AUH, los montos a solicitar pueden ser de hasta $3.000 por hijo a devolver en 12 meses o hasta $5. 000 por hijo, a reintegrar en 24 cuotas mensuales. En tanto para los titulares de PNC, madres titulares de AUH con 7 hijos y PUAM, el préstamo será a devolver en 12, 24 y 36 cuotas con montos disponibles de 12.000, 20.000 y 30.000 respectivamente. La tasa nominal anual de los créditos del 24% más costo del seguro y gastos administrativos y podría llegar al 26%.

Las ANSES envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley que aprueba la ampliación del artículo 74 de la Ley N° 24.241 propuesta por el organismo, con el objetivo de que ARGENTA amplíe el alcance de sus préstamos a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de Pensiones no Contributivas (PNC, otorgadas por el Ministerio de Desarrollo Social y abonadas por el organismo previsional) y de Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Lo que se buscará es el acceso a programas de financiamiento a los sectores que más lo necesitan y está orientado a reducir los niveles de pobreza, impulsando la microeconomía. Hasta ahora, el préstamo se otorgaba únicamente a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El proyecto consta de 5 artículos.

Con estas nuevas características, y de aprobarse el proyecto de Ley, ARGENTA abarcará a las prestaciones no incluidas en el SIPA, cuya liquidación o pago se encuentre a cargo de la ANSES. Así, la relación cuota/ingreso para los titulares de AUH, PNC y PUAM no podrá exceder el 30% del valor de la prestación mensual.

En este sentido, el Director Ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, manifestó que "esta es una nueva manera de estar cerca de quienes más lo necesitan, garantizando la presencia del Estado en las poblaciones más vulnerables que antes no tenían acceso a un crédito por no cumplir los requisitos tradicionales de los bancos".

En la actualidad estos préstamos Argenta se otorga únicamente a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Al respecto hay que destacar que la ANSES otorgó un total de 281.223 créditos por un monto de $ 9.283 millones por medio del llamado sistema de 60 por 60. Esto es un crédito hasta $ 60.000 a pagar en hasta 60 cuotas. El tope de esa cuota no puede superar el 30% de los haberes netos mensuales.



Como se solicita el crédito

Para solicitarlo, el titular de derecho debe solicitar un turno previo a través del sitio web www.argenta.anses.gob.ar, en la opción llamada Quiero mi préstamo, o bien, desde la línea gratuita 130.

Cuáles son los requisitos

-Presentarse con Documento de Identidad en la oficina de la ANSES asignada.

-Elegir el monto y la cantidad de cuotas, siempre que tenga cupo disponible y que la relación cuota/ingreso no supere el 30% de los ingresos netos mensuales.

-Firmar la solicitud.

Cómo se acredita el dinero

El préstamo se depositará directamente en la cuenta sueldo gratuita de la Seguridad Social del titular, quien puede extraer hasta el 100% del efectivo (sin límite en la cantidad de extracciones) o realizar compras con la tarjeta de débito en cualquier comercio en un plazo no mayor a los 4 días hábiles desde la aprobación del préstamo.

