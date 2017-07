¿Verdadero o falso? 10 mitos sobre la gripe y los resfríos

Potencialmente falso. Según Steier, no hay pruebas científicas que sostengan este viejo mito. Las bajas temperaturas en otoño y en invierno coinciden con la temporada de gripe y de resfriados, pero que el pelo esté mojado no tiene nada que ver con la gripe. Si no se puede utilizar el secador por falta de tiempo, no pasa nada, la salud no se verá perjudicada.