Aguantá! Emily Ratajkowski dice que Hollywood no la quiere por ser “demasiado sexy”

No siempre la belleza te exime de tener inseguridades. Habitualmente, nos preguntamos por qué tal prenda no nos queda bien, tal chico/a no nos da ni la hora o tal trabajo no es para uno. Ese es el caso de Emily Ratajkowski, quien se está cuestionando por qué la industria hollywoodense no la contrata como actriz cinematográfica.

Pero parece que Emily Ratajkowski ya tiene la respuesta. “Hay algo que pasa conmigo”, reveló. Luego agregó en una entrevista que brindó a Harper’s Bazaar Australia: “Es como una cosa contra la mujer, la gente no quiere trabajar conmigo porque mis pechos son demasiado grandes”.

Y ella misma se cuestionó: “¿Qué pasa con los pechos? Son una cosa femenina hermosa que necesita ser celebrado . ¿A quién le importa? Son grandes, son muy pequeñas. ¿Por qué debería ser un problema?”. Asimismo, Emily Ratajkowski recuerda que, en los castings, escucha devoluciones como “oh, es demasiado sexy”.

Pese a las negativas en el plano laboral, Emily Ratajkowski se siente querida y valorada como mujer por su pareja: “Él ama y respeta profundamente a las mujeres, así que él ama todo lo que soy”, afirmó sobre Jeff Magid.