El dolor de la tía de Messi que no fue invitada a la gran boda

Susana, hermana del padre del futbolista, dio detalles la interna familiar y su despecho tras no haber sido participada para asistir al casamiento.

Siguen as repercusiones del casamiento de Lionel Messi y Antonella Rocuzzo. En este caso, Infama entrevistó a Susana, la tía del futbolista del Barcelona que no fue invitada a la boda.

"Yo fui a verlo antes de que se vaya a Barcelona y la madre (Celia) no me abrió la puerta. Me echó", expresó la hermana de Jorge, el padre del astro.

"No voy a tener relación con Leo. Fue muy cruel todo", expresó Susana en la entrevista que mantuvo con Guido Záffora respecto de una posible reconciliación.

"No invitó a nadie de mi familia. Es muy duro. No me merezco esto", concluyó Susana desde su departamento en Rosario.