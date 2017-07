La polémica "fuga" de una de las joyas de las inferiores de Boca

Todo ocurrió en medio de los festejos por la obtención del título del Campeonato de Primera y, por eso, poca trascendencia tuvo en tiempo real. Se conoció en estas horas que Boca perdió a una de las joyas de su cantera en medio de una polémica por las condiciones en las que el delantero se encontraba en el Xeneize y que le permitieron irse gratis al Mónaco de Francia.

Farías es un prometedor mediapunta de la categoría 1998. Durante su estadía en Boca llegó a ser tenido en cuenta por Rolando Schiavi, entrenador de la Reserva, y hasta practicó junto a la Primera en tiempos en los que dirigía Rodolfo Arruabarrena. Su desempeño no pasaba inadvertido y en octubre pasado había sido convocado por Claudio Úbeda para trabajar de cara al Sudamericano Sub 20 que se jugó en Ecuador.

En las últimas horas, sin embargo, se supo que el jugador decidió irse del club Xeneize rumbo a Europa, precisamente al Mónaco de Francia, que no le pagó a Boca un solo euro por su pase. ¿Qué ocurrió? Farías se entrenaba en el club de la ribera sin contrato y durante 2017 no fue convocado para ningún partido por razones que no terminan de aclararse. Desde su entorno indican que fue a raíz de una serie de lesiones que incluso le impidieron afrontar su convocatoria al Sub 20; desde el club, en tanto, aducen problemas disciplinarios.

Lo cierto es que Farías, de 18 años, escuchó la sugerencia de Matías Mansilla, su agente, quien le explicó que su situación le permitía escuchar ofertas ya que, por regla de FIFA, los jugadores mayores de 18 años que permanecen en un club sin vínculo formal firmado son considerados libres. Y no tardó en irse ya que el Mónaco detectó su talento, le ofreció un buen contrato y se lo llevó. Farías se desempeñará en el Cercle Brugge, de la segunda división de Bélgica, una filial del club del Principado, para ganar rodaje.

"Jony no jugaba en cuarta ni tenía contrato en Boca. Nadie se robó a nadie, se buscó la mejor salida", apuntó Mansilla en textuales publicados en el diario Olé. De esta salida Boca sólo recibirá 280 mil euros por derechos de formación una vez que Farías sea inscripto por el Mónaco en el TMS (sistema de transferencias de la FIFA), una cifra ínfima de acuerdo a la ganancia que podría haber percibido el club si el jugador hubiese tenido un contrato.

En declaraciones recientes, en tanto, el jugador que empezó a jugar en el histórico Club Parque había dicho: "Mi sueño es debutar en la Primera de Boca. Me gusta encarar, gambetear y asistir a mis compañeros. Me siento identificado con el estilo de juego de Centurión pero al jugador que más miro siempre es Riquelme".

Fuente: Infobae