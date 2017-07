Kudelka no le respondió a Talleres y en Unión se ilusionan

El ex entrenador tatengue le dio la prioridad a los cordobeses pero el acuerdo está lejos de sellarse

Arrancó julio y Unión junto a Talleres de Córdoba son dos de los equipos de Primera División que están unidos por la misma situación: no tienen entrenadores.

Claro que mientras el Tate lo está buscando, en la docta la idea es prolongar el vínculo exitoso de Frank Darío Kudelka.

Está claro que hace un par de días, el propio estratega ratificó que la prioridad la tiene la T, aunque no descartó tomarse un descanso si las partes no llegan a buen puerto. Asimismo, cuando le preguntaron por Unión, el mismo Kudelka afirmó que no existió un llamado concreto, simplemente tuvo contacto con uno de los allegados a la Comisión Directiva.

La mayoría de los equipos de Primera iniciarán los trabajos entre la semana que se pone en marcha y el 10 de julio, por lo que los tiempos se empiezan a acotar para estos dos clubes, en especial Unión que desea definir el nuevo entrenador antes del martes, en la medida de las posibilidades.

Fuente: Uno Santa Fe