Adele canceló dos shows en Londres por problemas de salud: "Estoy devastada"

Después de una exitosa gira de 15 meses por Norteamérica, Oceanía y Europa, Adele tuvo un traspié y tuvo que suspender los dos shows que tenía programados para este fin de semana en el estadio Wembley de Londres, en lo que iba a ser el cierre del tour. ¿El motivo? Problemas en las cuerdas vocales.

Por recomendación médica, la británica decidió no cantar en los dos shows más que le quedaban en Londres hasta no recuperarse del todo. Muy dolida, expresó sus sentimientos a través de una carta en Twitter dedicada a sus fans. "Ni siquiera sé cómo empezar esto. Por consejo médico simplemente no puedo presentarme el fin de semana. Decir que estoy devastada es poco", manifestó. "No puedo cantar así, nunca lo he hecho y no puedo ni en un millón de años hacerles eso a ustedes. No sería la verdadera yo ahí arriba". Y cerró con un "lo lamento mucho, los amo, por favor, perdónenme".

Sus fans salieron a apoyarla en las redes sociales bajo el hashtag #SingForAdele.