Nicolás Vázquez reveló detalles de la enfermedad que sufría su hermano: "Que haya tenido la vida que tuvo es un milagro"

Nicolás Vázquez estuvo junto a Gimena Accardi en el living de Susana Giménez y habló largo y tendido sobre el duro momento que atravesó junto a su familia por la muerte de su hermano, Santiago.

Recordemos que el actor murió el año pasado, en medio de un viaje con amigos a Punta Cana. Tiempo después se supo que el hecho se produjo por una enfermedad congénita, una miocardiopatía hipertrófica.

"Cuando llegó la autopsia empezamos a entender de otro lugar. Era tan grande lo que tenía San que podía haber vivido hasta los 6 años. Podía haber ido a un trasplante sí o sí porque tenía un corazón de un hombre de 85 años", indicó Nico. Y agregó: "Nos dijeron, 'que haya tenido la vida que tuvo es un milagro'".

Contó que la noche anterior a la muerte había hablado con él hasta las 3 de la mañana porque River había salido campeón. "Fue a brindar con los amigos después. Al otro día se levanta, me pone me gusta a un par de fotos del casamiento, nos habíamos casado hacía 4 días. Fui al banco y vi que puso me gusta, le seguía los movimientos", relató. "Estaba esperando para ir a desayunar con un amigo, se empezó a sentir mal... Y nos cambió la vida para siempre", lamentó.

Hoy, tratando de entender que si bien es una fatalidad, no es una desgracia. Es perder un ser querido que lo vas a extrañar todos los días. Todo puede cambiar en un segundo. No es una desgracia, todos los días te encontrás con desgracias de gente que no muere de esta manera, como los chicos de Mendoza", comentó Nico. "No sólo es el dolor de no verlos más sino también entender por qué de esa manera", continuó.

Y comentó: "Nunca vas a enender cómo un chico de 27 años se apaga de un día para el otro. Si no hubiera sido tan sano no hubiera vivido tanto".

Contó también que él y su familia se tuvieron que hacer estudios para comprobar que estaban bien del corazón, ya que la enfermedad que padecía Santiago podía ser hereditaria. "Si mi hermano se hubiera enterado le habría sido muy difícil", dijo. Y explicó que lo único que detecta esa condición es un ecocardiograma.

Nico reveló cómo se enteraron sus padres. Fue él el encargado de decirles. Estaba muy nervioso porque no quería que se enteraran por otros medios.

"A mí me salvó estar trabajando", dijo luego. Y agregó: "Al público le debo todo, pero desde antes".