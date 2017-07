A la espera del nuevo Tango, el Gobierno contrató aviones por $ 50 millones

En total, mientras planea subastar el usado Boeing 737 y comprar uno nuevo, el Gobierno alquiló 23 vuelos charter para los viajes oficiales del Presidente y su comitiva.



La información surge ante una consulta de los senadores en el último informe al Congreso del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, realizado la semana pasada. En rigor, el funcionario reveló que se contrataron 23 vuelos en tres monedas distintas. Al no brindar el listado completo de cada uno de ellos (con monto y fecha de la contratación), algo que desde la Secretaría General de la Presidencia tampoco quisieron dar a este medio, para el monto global se utilizaron tasaciones promedio del último año y medio. De esta manera, se abonaron $ 4.372.842, u$S 2.959.982 ($ 44.606.928 a un dólar de $ 15,07) y 55.380 euros

($ 917.646 a una equivalencia de $ 16,57).



Por otro lado, el jefe de los ministros también informó que se contrataron las siguientes empresas: Únicos Air, Aerorutas Fly With Style, Chapman Freeborn Airchartering, Baires Fly, The Charter Store, Gestair Private Jets, Servicios Aéreos Sudamericanos, Privé Jets, Royal Class, Engage Aviation, AIR Tango, Bristow US y CT Charter. La primera de ellas, Únicos Air, pertenece a y David Rubén Yacobiti y Diego Martín Colunga, hijo de Carlos, quien quedara en el ojo de la tormenta (judicial) por mantener su puesto de CEO cuando Avianca compró MacAir Jet, la ex empresa aérea de Franco Macri, antes de obtener rutas low-cost. El escándalo llevó a la renuncia del entonces Director General de Logística, la oficina encargada de estos alquileres, Carlos Cobas, quien es sobrino de Colunga padre.



A los casi $ 50 millones en jets privados hay que sumarle el costo de los pasajes de avión que Macri abonó para sus visitas protocolares. A diciembre del año pasado, tal como ya contó este diario, Presidencia llevaba abonados unos $ 5.017.854.



Por otra parte, estimando una inversión de u$s 20 millones para que el Tango 01 vuelva a volar, el Gobierno ya tiene la tasación de la aeronave comprada por Carlos Menem para subasta pública, mientras en la OACI (organismo de Naciones Unidas) viene demorada la supervisión de los tres aviones que sortearon la licitación para elegir el reemplazante, que costará u$s 50 millones. En la Rosada, confiaron, esperan comprarlo antes de fin de año.

Fuente: Cronista