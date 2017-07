Falta poco para que Ricky Martin se case y…¡él mismo contó detalles imperdibles!

Aunque todavía no confirmaron la fecha, Ricky Martin y Jwan Yosef ya tienen decidido cómo será su boda. El cantante contó cada detalle. ¡Mirá!

Tras algunas idas y vueltas, Ricky Martin y Jwan Yosef, confirmaron que van a casarse. La pareja ya empezó a organizar todo y a pensar cada detalle del evento para que se dé tal cual ellos lo soñaron. Igualmente, el cantante confesó: “Nadie me había dicho que era tan complicado montar un evento como el que queremos tener. Es difícil pero no sabía que era tan complicado“.

Ricky Marin y su novio decidieron que van a casarse en Puerto Rico, pero no se sabe aún cuándo: “Hay una cosa segura, me quiero casar en Puerto Rico. Es de dónde soy, de dónde es mi familia y es una escenario maravilloso, no solo para el que se quiera casar“, relató el cantante.

La boda será multicultural. Además de invitar muchas las estrellas de todo el mundo, la pareja de Ricky Martin es sueca y, como si fuera poco, muchos de sus familiares residen en Siria.