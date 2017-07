Horror en Villa Devoto: arrojaron el cadáver de una mujer desde un auto

El hecho ocurrió anoche en un pasaje poco concurrido. La víctima tendría unos 20 años y no presentaba signos de violencia. Se investiga la posibilidad de que haya sido un secuestro

Un hecho estremecedor sacudió en la noche del domingo al barrio porteño de Villa Devoto. Desde un auto en movimiento se arrojó el cuerpo de una joven mujer muerta en plena calle.

El suceso ocurrió en el pasaje Rodrigo Ibarrola al 3300. Un vehículo rojo de marca Peugeot pasó por la calle poco antes de las 21 y en unos pocos segundos, uno de sus integrantes retiró el cuerpo de una joven chica del interior del vehículo y lo dejó tirado inerte sobre la vereda.

"Ayer, a las ocho de la noche, estábamos guardando la moto con mi marido y vimos un auto sospechoso. Pensamos que era un asaltante. Al tiempo, vimos a los vecinos alterados y nos encontramos con ese escenario", relató ante la presa una vecina de la zona llamada Marisa.

De acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad de algunas casas de la calle, se pudo ver cómo un individuo que viajaba en el asiento de acompañante abrió una de las puertas traseras y arrojó el cuerpo contra uno de los cordones.

Algunos vecinos llamaron de inmediato a la Policía, que al acudir al lugar confirmaron que la mujer, de entre unos 18 y 20 años, se encontraba sin vida. Se intentaron ejercicios de reanimación durante varias horas, pero sin éxito.

La víctima no presentaba ningún tipo de identificación ni signos de haber sufrido violencia física.

"Es una chica jovencita, con el pelo enrulado hasta los hombros. Estaba vestida con un shorcito de jean, una remerita y una camperita. Le hicieron resucitación, pero no reaccionó. No tenía signos de haber sido golpeada", agregó.

De acuerdo a las primeras estimaciones de la investigación, se cree que el auto ingresó a la capital por el acceso de Lope de Vega y avenida General Paz y, de acuerdo a versiones extra oficiales, la víctima sería de origen extranjero.

Se sospecha que pudo tratarse de un caso de secuestro. En principio, efectivos policiales acudieron en la madrugada a las inmediaciones de Fuerte Apache para tratar de definir si allí se originó el problema.

En tanto, ya se aportaron los datos de la víctima al registro de personas desaparecidas y la Unidad de Búsqueda de Personas Extraviadas ya comenzó sus tareas pertinentes para intentar revelar la identidad de la víctima mortal.

