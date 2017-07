EL ORÁCULO

Por Kadujes Mitaloj, pluma a sueldo (devaluado y flexibilizado) de Isaias Abrutzky / Especial para R24N

[email protected]

-Oráculo, Oráculo...

-Adelante muchacho ¿qué te trae por el Parnaso?

-¿Eh? ¿Donde están la Pitonisa y el Profeta?

-Tuve que despedirlos. Necesito bajar costos y además en cualquier momento se metían en la industria del juicio y me hacían bola de fuego.

-Pero antes vos no hablabas...

-La tecnología, muchacho. Hoy mis pensamientos se traducen en señales digitales y los sintetizadores se encargan de transformarlos en voz. Si no entendés preguntale a tu ministro de comunicaciones; él te va a explicar.

-Te traje la torta de miel, la oveja te la debo. Pero no te preocupes, te la acredito valor UVO.

-¿Qué es eso?

-Es como el UVA, la Unidad de Vivienda Actualizada, pero se refiere al valor oveja. Vamos a hacer unidades de esas para todas las cosas, entonces así podemos derrotar a la

inflación. No se como lo ves

-No me meto en esas cuestiones, pero si tenés eso resuelto se ve que no venís a consultar por la inflación.

-Bueno, sí, en parte. Vos sabés que yo me fui de boca diciendo que arreglar la inflación era lo que me iba a resultar más fácil, pero no fue tan así.

-Tus funcionarios dicen que va bajando...

-Según como se mire. Andábamos bien, secando la plaza. No es fácil con la humedad que hay, y ya no están los manteros vendiendo toallas baratas... Me estoy yendo por las ramas. La idea de Federico es que si no hay compradores los vendedores tienen que bajar los precios ¿No te parece?

-Ya te dije que no me gusta el tema, pero me ocurre que si se vende menos entonces hay que fabricar menos. Los costos fijos inciden más y el precio de los productos aumenta. Pero no me metas en líos: ¿qué pasó?

-Bueno, por un lado se complicó porque los sindicatos están manejados por los KKs, y salieron, por ejemplo, pretendiendo que un maestro gane el equivalente a la canasta básica, unos cincuenta mil pesos. Absurdo

-Acá el excel me dice que son algo así como quince lucas, nomás.

-Bueno, no se, yo te digo más o menos, y si me equivoco lo reconozco, no como hacían los otros. Mirá, el pelonfai de Aranguren...

-¿Pelonfai?

-Es una expresión que usan los cordobeses para referirse a

los... Vos sabés que nosotros promovemos el federalismo.

-Bueno, seguí

-Te decía que Aranguren firmó un convenio con las petroleras... Él es ambidiestro, con una mano firma por el gobierno y con la otra por las empresas. Se ahorra un montón de discusiones.

-¿Y qué pasó?

-Bueno, la primera vez, un lujo. Pudimos bajar el gasoil, un pedacito de porciento.

-Qué bueno! Me imagino que la rebaja se terminó reflejando hasta en el supermercado

-Ni bosta... Perdoname, estoy obsesionado con los cordobeses. El setenta por ciento nos votó, pero no estoy tan seguro de que nos sigan apoyando tanto.

-Son tipos de hacer despelote, tené cuidado. Pero ¿en qué estábamos?

-Ahora las cuentas dieron que hay que subir las naftas siete por ciento, y con eso se nos va a ir a los caños todo el tema inflacionario. No terminamos de cerrar paritarias y ya los gremios están pidiendo ejecutar la cláusula gatillo, porque la inflación se comió los aumentos. Fijate lo que se viene. Y encima tenemos las elecciones a la vuelta de la hoja del calendario.

-Los griegos antiguos no tenemos calendario ¿te enteraste?

Bueno, en concreto ¿qué viniste a preguntar?

-Te explico. Si aumentan los precios va a aumentar el dólar; en realidad ya está aumentando. Y los que compraron Lebac

no las van a renovar, y van a ir a buscar los verdes que vinieron a invertir en la bicicleta. Van a reventar los bancos, las reservas del BCRA, todo. El guacho de Melco se fue de boca, pero desgraciadamente es así. En fin, vine a consultarte qué hacer.

-Ya te dije que ese tema no es el mío, pero para que no te vayas con las manos vacías sí te doy un consejo.

-¿Cual es?

-Vos sos un tipo pragmático: antes hiciste lo que decía Griesa, ahora andá a timbrear a la casa de Kicillof.

-Hijo de... ¡Corrupto! Ahora me doy cuenta con qué construiste el santuario. Seguro que por acá también revoleaban bolsos con guita de Odebrecht... Hm... No, mejor a esto último no lo pongas...